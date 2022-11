Un soldat mallorquí que es va allistar voluntàriament a l’Exèrcit ha estat condemnat a pagar una multa a conseqüència d’un accident que va protagonitzar durant unes pràctiques de tir en un exercici militar realitzat a la base militar de Sant Climent Sescebes. Un tribunal l’ha declarat culpable, coincidint amb el criteri de la fiscalia, d’un delicte consumat contra l’eficàcia del servei, que equivaldria al delicte de lesions per imprudència, segons informa Diari de Mallorca, del mateix grup editorial que Empordà. No haurà d’entrar a presó, però haurà de pagar una multa de 600 euros. Haurà d’afegir-hi 250 euros més per indemnitzar el sotsoficial que va ferir.

Fa dos anys el jove estava destinat en una unitat de Barcelona. El juliol de 2020 va acudir a un exercici de tir que es va celebrar a la base militar gironina. El jove havia de seguir les indicacions d’un brigada que dirigia l’exercici. La pràctica consistia a reproduir una de les situacions en què es pot trobar el personal de seguretat de l’Exèrcit quan vigila un edifici militar. Consistia a simular que un individu s’apropava al soldat de la porta per parlar o fer-li alguna pregunta, i en un moment determinat una tercera persona ataca al vigilant. El soldat ha d’apartar a la persona que se li ha acostat a preguntar per protegir-la, alhora que desenfunda l’arma i dispara l’agressor.

En l’exercici, era la brigada qui feia el paper del ciutadà que s’apropava a preguntar. Després d’apartar al sotsoficial, el soldat va fer un pas endavant. Va desenfundar l’arma, però ho va fer amb el dit al disparador, de tal manera que la pistola es va disparar. El projectil va anar a parar contra la cama del sotsoficial que dirigia la prova. La bala, segons l’informe mèdic que ha valorat el tribunal militar, li va provocar al ferit un orifici d’entrada d’un centímetre de diàmetre, sense restes de pólvora, i un forat de sortida més ample. El ferit va haver de ser evacuat en un hospital militar. La ferida, per fortuna, va ser menys greu del que inicialment se sospitava en tractar-se d’un accident amb una arma de foc real.

El tribunal assenyala que el soldat havia rebut les pautes de seguretat abans d’iniciar la prova. Li van indicar amb claredat que no introduís el dit al disparador de l’arma. Tampoc podia girar-se en la línia de tir. Aquestes instruccions estaven recollides en el manual d’instrucció de la Policia Militar de l’Exèrcit.

Abans de la prova amb foc real el soldat havia fet altres proves d’entrenament sobre l’exercici.

El soldat mallorquí no va estar conforme amb l’acusació plantejada en contra seva. Va assegurar que es va tractar d’un accident pel mal funcionament de la pistola. L’arma va ser sotmesa a diverses proves tècniques, sobretot per determinar si el disparador era especialment sensible, com assenyalava el soldat. El tècnic que va comprovar-ne l’estat va mantenir que l’arma no estava desgastada i que el seu funcionament era normal. Aquesta prova ha anat en contra del soldat, ja que els jutges l’han condemnat perquè interpreten que no va adoptar prou mesures de seguretat per evitar que l’arma es disparés i ferís al seu superior.