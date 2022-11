Figueres tindrà per primer cop des de 1967 servei de promoció turística

Encara que sembli mentida, ha calgut esperar a l’any 2022 del segle XXI per a situar Figueres entre les ciutats del país que disposen d’un servei de promoció turística que faciliti totes les activitats d’aquesta àrea, malgrat que aquesta tenia des de 2017 el rang de primera categoria a Catalunya. «Era una greu mancança que no ens podíem permetre i que ara hem resolt», explica el regidor de Turisme, Alfons Martínez Puig. L’absència d’aquest servei suposava, per exemple, que les visites guiades de pagament no es poguessin administrar des de l’àrea de Turisme i calgués fer-ho des de la de PromocióEconòmica.

Aquest nou servei amb el seu reglament ha estat aprovat, inicialment, durant la sessió plenària d’aquest dilluns amb els vots favorables de tots els grups municipals. El precedent La història de la promoció de la ciutat ve de lluny. El 9 de maig de 1967 es va crear l’Oficina de Turisme de Figueres, amb la inauguració d’un edifici per a tal efecte situat a la plaça del Sol. El maig de 2016 es va traslladar l’Oficina de Turisme a l’edifici de l’antic Escorxador, alhora que es va inscriure aquesta al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) i a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya dins la segona categoria. El 5 de setembre de 2017 es va aprovar el canvi a primera categoria de l’Oficina de Turisme de Figueres dins del RTC. Inclou un reglament específic El Govern municipal ha estat treballant aquests darrers mesos en la redacció d’aquest reglament que regula «els serveis d’informació, difusió i atenció turística, el conjunt d’instal·lacions, activitats i recursos humans, materials i tecnològics que l’Ajuntament de Figueres posa a disposició de les persones visitants, usuàries i agents turístics a la ciutat amb l’objectiu de facilitar el màxim coneixement, aprofitament i gaudi possible dels recursos turístics del destí». Aquest reglament també permetrà establir un servei de venda d’activitats i productes turístics, actualment inexistent, ampliant i millorant així els serveis oferts a la ciutadania i als visitants de la ciutat.