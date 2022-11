La Badia de Roses ha celebrat el 10è aniversari del seu reconeixement com a una de les Badies Més Belles del Món per part de l’associació internacional que atorga aquests reconeixements, i que té com a objectiu essencial la promoció del turisme amb una orientació de salvaguarda i de posada en valor del patrimoni de les badies membres.

L’Associació Badies Més Belles del Món, que avui engloba 43 badies de 27 països d’arreu del món, té l’objectiu d’afavorir la transferència d’experiències i coneixements entre els membres sobre la promoció, protecció, conservació i posada en valor de les badies, així com el desenvolupament turístic, econòmic i social.

En el 10è aniversari del seu reconeixement, la badia de Roses, integrada pels municipis de l’Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i Roses, ha portat a terme al llarg de tot l’any una programació de propostes destinades a promoure el coneixement dels valors de la badia i com aquests valors, sobretot naturals, poden incidir directament en el benestar de les persones, d’una forma senzilla, responsable i conscient.

El programa Sent la Badia celebrat el mes de maig, engloba activitats plantejades com un despertar a la natura durant la primavera, un prendre consciència de l’entorn privilegiat de la badia i de tot el que aquesta ofereix per activar el cos. En aquesta edició, la badia de Roses va proposar cada cap de setmana del mes de maig experiències actives a la natura, centrades en el coneixement de l’entorn natural de la badia.

Van tenir lloc sessions de windsurf, padle surf, ornitocaiac al PN dels Aiguamolls de l’Empordà, snorkel científic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, sortida a cavall al PN dels Aiguamolls de l’Empordà, senderisme a miradors estratègics de la badia i una nova disciplina esportiva, la marxa aquàtica, que cada dia va captant més adeptes. Les activitats es plantegen amb un aforament reduït per gaudir plenament de les experiències i van despertar un gran interès de participació, arribant als 110 inscrits, amb un alt grau de satisfacció.

Seu Instagreens

El 18 de juny la Badia de Roses va ser la seu d’una de les trobades «Instagreens», promogudes pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, unes trobades de caire sostenible i regeneratiu per a instagramers. En aquesta ocasió la temàtica es va centrar al voltant de la pedra seca, patrimoni cultural immaterial de la humanitat que conforma part del paisatge de la badia.

Els instagramers varen conèixer el paper d’aquestes construccions en el cultiu de la vinya i les tasques de recuperació que els cellers duen a terme. Els participants varen fer un taller pràctic de com recuperar una paret de pedra seca. El concurs fotogràfic al canal Instagram que es va derivar d’aquesta trobada va ajudar a divulgar un patrimoni que diu molt de la història de la badia.

El passat mes d’octubre, l’edició de tardor de Sent la Badia ha proposat tots els caps de setmana moments de benestar, moments de calma i qualitat a l'única badia del món que té la proporció àuria, forma geomètrica a la qual des de l'antiga Grècia fins la ciència actual se li han donat propietats terapèutiques i harmonitzadores del cos i de la ment.

S’han portat a terme 10 experiències de desenvolupament personal, amb una visió integradora de la qualitat de vida a nivell físic, mental, emocional i espiritual: earthing, sup ioga, ioga a la natura, exploració sensorial amb sonoteràpia, caminar conscient i bany de tardor, txikung i caiac contemplatiu, taller energia vital, salut i hàbitat i concerts meditatius. Aquest cicle de tardor ha regalat moments de benestar a 140 persones, que es varen mostrar molt agraïdes per la iniciativa i interessades ja ara en l’edició del 2023.

Dissabte 29 d’octubre, just al capvespre, la torre de Montgó a l’Escala i Punta Falconera a Roses varen ser l’escenari de l’acte que donaria per clausurada la celebració del 10è aniversari de la Badia de Roses. Dos concerts meditatius simultanis, amb instruments ancestrals per afavorir el benestar físic, mental i emocional just en el moment en què el sol s’acomiadava a l’horitzó.

Actualment, i gràcies als municipis de l’Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries- Empuriabrava i Roses, la badia de Roses compta amb més de 200 prescriptores i prescriptors conscients dels valors d’una de les badies més belles del món i tenen les eines per fer d’aquest entorn privilegiat una font de benestar.