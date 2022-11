L’Ajuntament de Castelló d’Empúries està treballant amb la previsió de poder augmentar a curt termini el nombre d’habitatges protegits previstos al municipi. Amb aquest objectiu, ha iniciat una consulta prèvia a la modificació puntual del POUM al sector Mestral, al carrer Puig-Rom d’Empuriabrava.

«A la marina, en aquests moments, no hi ha cap edificació destinada a habitatges de protecció oficial i els que estan previstos en el POUM vigent es troben en sòls urbanitzables, però que no es preveuen urbanitzar a mitjà termini. Per altra banda, la major part del sòl està destinat a habitatges unifamiliars aïllats o situats en zones comercials», segons detalla el Govern municipal sobre aquest procés urbanístic que ara s’engega.

A partir d’aquesta realitat, el consistori considera que la parcel·la escollida en el sector Mestral «és la més adequada per a la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial, ja que en aquesta zona ja es concentren habitatges de primera residència. Per tot això, es preveu la possibilitat de modificar el planejament per tal d’implantar-hi habitatges protegits».

Procés obert

Des del 25 d’octubre passat i fins al 8 de novembre, està obert el termini per recollir l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions, a través d’una instància dirigida al Departament d’Urbanisme que inclogui el número de la modificació puntual del POUM.

La finca en qüestió està situada just darrere de la farmàcia de l’avinguda Marinada, al carrer Puig-Rom, a prop de la cruïlla del carrer Orlina.