Advocat. Primer secretari del PSC de Figueres. Ha estat presentat com a cap de llista dels socialistes a les eleccions municipals del 2023. Pere Casellas Borrell (Figueres, 1971) és regidor a l’Ajuntament de Figueres des de 2003. Ha encapçalat la candidatura del PSC a les municipals des de 2007.

Ha estat presentat oficialment per a tornar a encapçalar la candidatura del PSC a les eleccions municipals del 2023. Amb quin ànim afronta aquest repte?

Amb la il·lusió d’haver fet molta feina durant aquests tres darrers anys formant part de l’equip de Govern. Estem treballant a fons per a endreçar la ciutat i, fins ara, m’ho he passat molt bé. Des de les meves àrees, estic gestionant temes que ens permeten avançar, com ara la renovació de l’enllumenat, l’asfaltatge, les actuacions des de recursos humans per a contractar nous agents per a la Guàrdia Urbana, tècnics per a urbanisme, més personal per a la brigada, etcètera. Són feines agraïdes que em donen aquesta empenta per a continuar sent-hi, però això no impedeix que calen altres coses més ambicioses per al pròxim mandat. I les tenim molt clares per a plantejar-les des de la nostra opció.

Hem d’entendre que hi ha satisfacció per part del grup socialista respecte de l’entesa amb la resta de formacions que van pactar el govern?

Sí, totalment. Crec que tots els grups érem conscients que calia fer aquest pacte per tirar endavant la ciutat. I, per a mi, és important destacar que els pactes es fan entre diferents. Si tots estiguéssim d’acord, seríem del mateix color. I a Figueres ens feia falta el canvi que hi ha hagut. Em molesta especialment quan el portaveu de Ciudadanos em retreu que hagi pactat «con los independentistas»... Coi, amb qui vol que pacti? És la gent que hi ha a l’altre costat en l’arc polític i és amb ells amb qui ens hem entès per treballar per la nostra ciutat. Estic satisfet del pacte, així de clar.

Malgrat la seva joventut, fa molts anys que està dins de l’engranatge municipal. No n’està cansat?

Sap que passa? És que la política municipal m’agrada molt, és molt tangible. Temps enrere vaig renunciar a la possibilitat d’arribar a ser diputat al Parlament. Confesso que no m’agradaria ser-ho. A mi m’agraden els càrrecs executius. Per això puc dir amb veu alta que gaudeixo molt sent conseller delegat de Fisersa, perquè des d’ella es poden fer moltes coses, fins i tot presentar beneficis. I el dia a dia de la ciutat m’apassiona, encara que de tant en tant algun veí et troba pel carrer i et diu el que t’ha de dir... M’aixeco de bon matí i veig les màquines de la neteja funcionant, equips treballant i penso que hi tinc alguna cosa a veure. Em dona molta empenta.

Figueres és una ciutat complicada, amb molts reptes davant seu, vostè mateix ho va dir al costat de Salvador Illa. Quina visió té de la ciutat?

Hi veig molt de potencial. Precisament el dia que esmenta, als Caputxins, vaig presentar dades: hem millorat en turisme, millorat en la disminució de l’atur, avancem amb el comerç i hem millorat en el dia a dia de la ciutat. Hem de resoldre problemàtiques que tenen a veure amb la qualitat de vida. No és que estiguem pitjor que en altres llocs, però toca avançar en alguns aspectes clau. Per exemple, necessitem més empreses que tinguin més de dos-cents cinquanta treballadors. Si no tenim empreses amb cotitzacions grans, els nostres ingressos se’n ressenten. És a dir, la capacitat recaptatòria de l’Ajuntament s’ha de derivar cap a la presència de grans empreses. Com ho farem? Amb el nou Pla General. Ens prepara vint-i-vuit hectàrees al polígon nord i setze en el sud. Això ens ha de donar perspectiva de futur... I la tenim en molts camps.

En l’ambient ciutadà, i també polític, hi ha un cert negativisme...

Cert. De vegades ens flagel·lem amb temes que són relativament importants. Per exemple, amb la seguretat ciutadana. Les dades ens diuen que va millorant, i les dades són objectives, més enllà de percepcions. Hem de tenir més paciència. A Pere Casellas, o a qualsevol membre del Govern, se’ls ha de criticar, és clar que sí. Ara bé, utilitzar la ciutat com a objecte de la crítica, no va bé, no va gens bé. Ens està fent mal. A Figueres es posa l’accent en coses que, comparativament, passen amb molta més gravetat en altres ciutats.

Tot fa pensar que hi haurà nombroses candidatures a Figueres, la qual cosa pot tornar a fraccionar el vot. Si cal tornar a fer política de pactes, acceptaria compartir govern amb els actuals companys de viatge?

Sí. L’altre dia als Caputxins ja vaig dir ben clar que no perdré ni un minut a seure amb qui malparli de Figueres. Qui malparla de la ciutat no serà el meu company de viatge. Ens fa mal que això passi.

Guanyi qui guanyi?

Seure, s’ha de seure amb tothom, sempre. Compartir projecte és una altra cosa.

«Figueres, ciutat de l’Empordà», però en aquests moments no té consolidada la seva capitalitat, no troba?

Tot i això, és una de les capitals de comarca que té més consolidat aquest paper. Amb una població de 47.500 habitants, tenim 312.000 de població vinculada i exerceix més de capital que Mataró o Granollers, per exemple. Què ens falta? Ens falten més serveis, un hospital comarcal que funcioni millor i falten aquestes indústries que abans he esmentat. L’exposició Made in Figueres ens ha mostrat com era la ciutat i ens marca un camí per a aconseguir que continuï tanta empenta com abans.