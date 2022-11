«És un dels mals del segle XXI», assegura el vicealcalde de Figueres i responsable de seguretat ciutadana, Pere Casellas, al referir-se a la problemàtica que generen les conductes incíviques que tenen com a protagonistes a persones que condueixen patinets elèctrics. Cada dia, en qualsevol carrer o plaça, es poden veure situacions que generen perill, tant per als vianants com per d’altres conductors que es troben aquests vehicles circulant contra direcció, fent avançaments a alta velocitat o saltant-se els senyals de trànsit.

Aquesta situació ha desembocat en una actuació expeditiva de la Guàrdia Urbana durant el mes d’octubre. El resultat de la qual ha estat 68 denúncies a usuaris patinets elèctrics coneguts per vehicles de mobilitat personal (VMP). Segons l’Ajuntament «les principals infraccions han estat per circular sobre voreres o zones reservades als vianants, circular més d’una persona al damunt del vehicle, conduir parlant pel mòbil o bé circular per travesseres o vies interurbanes». La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 68 infraccions de patinets elèctrics el mes d'octubre La Guàrdia Urbana recorda que «amb l’actual marc legal per a conduir un VMP no és obligatori portar casc ni disposar d’assegurança i tampoc és preceptiu disposar de cap mena de permís de conduir. Aquests vehicles tenen prohibida la circulació per travesseres, vies interurbanes, autopistes i autovies». Els VMP només poden assolir unes velocitats entre 6 i 25 km/h. Atenent a les característiques del patinet elèctric i si poden anar a velocitats superiors a 25 km/h, ja no són VMP i per tant poden tenir la consideració de ciclomotors o motocicletes, que si és el cas comporta l’obligació de portar casc, disposar d’assegurança, que el vehicle estigui matriculat i que es disposi del permís de conduir que correspongui.