Després de l'aturada de l'agost, les trobades online amb les alcaldies de la comarca han tornat a Emporda.info. I s'han reprès aquest divendres 4 de novembre amb l'acaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

Han sigut gairebé una trentena de preguntes les que ha pogut respondre en directe l'alcaldessa durant l'hora que ha durat la trobada online. Alguna intervenció també ha servit per posar en alerta a l'ajuntament d'alguna incidència, les quals l'alcaldessa s'ha compromès a traslladar al departament oportú.

S'han tractat diversos temes que preocupen els veïns de la ciutat i de la comarca: seguretat, neteja, aparcament, vies del tren, etc. Entre les preguntes, un anònim ha qüestionat el programa de rehabilitació de façanes considerant-lo d'insuficient i demanant més ajuda per millorar l'estètica de la ciutat. L'alcaldessa té clar que "el que cal és que els esforços que es fan en subvencions per rehabilitació d'edificis durant aquest mandat s'hagués fet en els anteriors". I ha afegit la quantitat de diners que s'han destinat a aquest programa, "70 façanes rehabilitades, si cada mandat hagués sigut igual l'estètica de la ciutat seria molt diferent".

