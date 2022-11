Míriam Lanero i Carrillo serà la candidata de Junts a l’alcaldia de la Jonquera en les eleccions municipals del 2023. Lanero, de 31 anys, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UPF i té un Màster en Govern Local per la UAB. És regidora a l’Ajuntament des del 2013 i actualment és responsable de les àrees d’Acció Social i Atenció a les persones i d’Educació, Joventut i Noves Tecnologies. Ara prendrà el relleu a Sònia Martínez Juli, alcaldessa des de 2011, com a cap de llista del partit.

“És un honor encapçalar la llista de Junts per la Jonquera. El nostre és un projecte engrescador, per millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels nostres veïns i veïnes, i estic disposada a dedicar els millors anys de la meva vida a fer-lo possible”, ha explicat Lanero, que ha lloat la tasca de l’actual alcaldessa. Lanero ha destacat les accions que s’han dut a terme en el present mandat, com “el nou rumb i lideratge a la policia local del municipi”, que ha suposat un “canvi evident”, per reforçar la seguretat dels veïns i veïnes. “Seguirem potenciant un àmbit que és prioritari per als jonquerencs i jonquerenques”, ha remarcat.