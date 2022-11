Jordi Roura i Hermoso serà el cap de llista de Junts per l’Escala en les eleccions municipals del proper mes de maig. El nou alcaldable, de 52 anys, ha estat escollit per unanimitat en l’assemblea d’afiliats i afiliades que ha tingut lloc aquest dilluns al vespre.

La trajectòria de Roura ha estat sempre relacionada amb el món de l’art i de la cultura. Va ser director de la Sala Fortuny a Barcelona i des de 1998 treballa a la Galeria d’Art el Claustre. Ha estat comissari de diferents exposicions i manifestacions artístiques. Roura col·labora des de fa més de 25 anys amb diferents associacions i entitats del municipi: Comissió de Festes, de la qual actualment n’és el president, Colla Gegantera, Penya Blaugrana i Futbol Club l’Escala, entre d’altres.

“Després d’anys centrat en l’associacionisme i la participació activa en diverses entitats, faig un pas endavant per encapçalar la llista de Junts per l’Escala perquè el nostre municipi necessita un canvi, i això s’evidencia amb una simple passejada”, ha explicat Roura. “Cal replantejar la mobilitat i la neteja i dimensionar les infraestructures. Hem de repensar alguns aspectes que farien lluir encara molt més el nostre poble, i el convertirien en un referent. I treballar en la definició d’un pla director per planificar l’Escala que volem d’aquí a vint anys”, ha destacat el candidat.