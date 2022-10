Una trentena de càrrecs electes de quinze poblacions afectades s'han reunit aquest dissabte al matí a coll de Banyuls, on han signat un manifest per reclamar l'obertura d'aquest i la resta de passos fronterers amb la Catalunya del Nord barrats el gener del 2021. L'acte s'ha celebrat després que el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, anunciés que el de coll de Banyuls no es reobrirà fins l'any que ve com a mínim, al·legant que no es compleixen les condicions per fer-ho. Ara, l'associació Albera sense fronteres, organitzadora de l'acte, ha anunciat que presentaran un contenciós davant el Jutjat Administratiu de Montpeller per a l'anul·lació del decret prefectural de tancament del coll de Banyuls i dels altres passos fronterers.

El pas fronterer entre Espolla i Banyuls de la Marenda es va tancar l'11 de gener del 2021 amb una filera de rocs per ordre precisament de la prefectura dels Pirineus Orientals –la representació del govern francès a Catalunya del Nord–, que al·legava que volia "contenir la immigració irregular i l'amenaça terrorista". Aquest dissabte, diputats als parlaments europeu, espanyol i català, senadors a París i Madrid, consellers regionals i batlles de quinze poblacions afectades s'han trobat dalt del coll en un acte que ha servit per denunciar el "despropòsit de la situació generada per una decisió unilateral de la Prefectura dels Pirineus Orientals". A més, han signat un manifest que recull diversos punts. Una d'aquestes personalitats ha estat l'eurodiputada Clara Ponsatí, que ha entrat a l'Estat espanyol durant l'acte. En primera instància, en el manifest es considera que "cap disposició dels acords de Schengen preveu la possibilitat de tancar un pas autoritzat entre dos Estats membres de la Unió Europea" i que tampoc s'ha demostrat que tancar el pas de coll de Banyuls eviti terrorisme i immigració il·legal, com manté la prefectura. A més, sostenen que clausurà el pas fronterer "suposa un entrebanc als intercanvis transfronterers" perquè se suprimeixen passos existents des de fa molts anys. Per això, els assistents s’han compromès a intervenir en la mesura de les seves possibilitats per aconseguir l’obertura i el manteniment de la circulació per coll de Banyuls i els altres passos de frontera. De moment, a part de comprometre's a presentar un contenciós davant el Jutjat Administratiu de Montpeller per a l'anul·lació del decret prefectural de tancament del coll de Banyuls i dels altres passos fronterers, l'associació Albera sense fronteres ha anunciat una acció reivindicativa. Es tracta d'un aplec excursionista que es farà dissabte 19 de novembre, on participaran centres i clubs de les dues vessants de l'Albera que confluiran dalt del coll de Banyuls.