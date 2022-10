El coll de Banyuls no s'obrirà, com a mínim, fins l'any que ve. El prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, ho ha anunciat en un comunicat després de reunir-se amb l'associació Albera sense fronteres. Furcy diu que no es donen les condicions per fer-ho però es compromet a estudiar la possibilitat de fer reobertures parcials. El prefecte entén les peticions dels municipis afectats a nivell econòmic i "simbòlic" però remarca que la demanda s'inscriu en un període de gran pressió migratòria i que el risc terrorista no s'ha de "minimitzar".

L'associació Albera Sense Frontera reclama al prefecte dels Pirineus Orientals que reobri els passos fronterers També alerta que han augmentat els intents del crim organitzat de creuar la frontera per aquests passos –amb diverses detencions- i que el coll de Banyuls podria convertir-se en una "ruta alternativa" de la delinqüència i els fluxos migratoris. Tancament el gener de 2021 El pas fronterer entre Espolla i Banyuls de la Marenda (Rosselló) es va tancar l'11 de gener del 2021 amb un filera de rocs per ordre precisament de la prefectura dels Pirineus Orientals -la representació del govern francès a Catalunya del Nord-, que al·legava que volia "contenir la immigració irregular i l’amenaça terrorista". El prefecte es va reunir a principis de setembre amb l'associació Albera sense fronteres. A la trobada, el prefecte els va manifestar que entenia les seves demandes i els perjudicis que la situació provoca als territoris afectats però va precisar que tot plegat s'inscriu en un context de creixent pressió migratòria. En dades, la prefectura sosté que ha augmentat un 15% respecte al 2021 i un 24% durant les deu últimes setmanes en comparació amb el mateix període de 2021. A més, afirma que aquest increment es produeix sobretot en les arribades a França des d'Espanya per l'eix mediterrani (+82,5% al sector de la Costa Vermella) i un fort augment del trànsit rodat. També va recordar que França ha restablert temporalment els controls a les fronteres interiors de la Unió Europea des del novembre de 2015 per tal d'evitar el màxim possible risc terrorista i controlar els fluxos migratoris. I que després de la visita del president francès Emmanuelle Macron al Pertus, el novembre del 2020, els controls fronterers s'han doblat. En aquest sentit, el prefecte considera que en vista d'aquest objectiu no es donen les condicions per reobrir el coll de Banyuls i cita diversos motius. El primer: el risc terrorista que "no s'ha de minimitzar". També apunta a un augment dels intents del crim organitzat per creuar la frontera per narcotràfic i contraban de cigarrets i creu que el coll de Banyuls podria convertir-se en una "ruta alternativa" de la delinqüència i els fluxos migratoris. D'altra banda, remarca que els controls "reforçat" estan donant resultats i que, a principis del 2022, es van retornar a Espanya 9.457 estrangers en situació irregular; es van enxampar 512 menors no acompanyats i 120 traficants i es van comissar 4 tones de cànnabis, 1kg d'heroïna i es van detenir 67 persones més. Malgrat això, remarca que tot i el tancament, durant aquest any en aquest punt s'han detingut 64 estrangers en situació irregular i s'han fet diversos arrestos a l'entorn relacionades amb el crim organitzat. Per tot plegat, el prefecte va comunicar a l'associació que no es planteja reobrir aquest pas abans que acabi l'any. Tot i això, es va comprometre a estudiar la possibilitat de fer-hi reobertures parcials.