L’Ajuntament de Roses prepara la tala de palmeres per evitar més caigudes

L’Ajuntament de Roses explica que iniciarà «pròximament» els tràmits per a la substitució de la quinzena de palmeres de diferents vies cèntriques de la població que estan afectades per la plaga del morrut davant del perill en cas de temporals forts. El dimecres 17 d’agost d’aquest any, un temporal va provocar la caiguda de dues de les palmeres del passeig Marítim de Roses sobre uns vehicles de l’aparcament. Quatre anys abans, a principis d’octubre de 2018, la caiguda de la branca d’una palmera de l’avinguda de Rhode va causar ferides greus a una veïna de la població, que avui dia necessita cadira de rodes per a desplaçar-se.

A causa d’aquests fets, i del previsible augment de fenòmens meteorològics d’alta intensitat en els pròxims anys a causa de l’emergència climàtica, l’Ajuntament va prendre aquest agost el compromís polític de substituir aquestes palmeres per arbres autòctons que siguin més aptes per a resistir a temporals similars. Dos mesos després, el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics Juan Manuel Fernández, del grup municipal Junts per Roses, explica que l’empresa de serveis municipals Rosersa està realitzant un estudi sobre les palmeres que hi ha malaltes. «Les més urgents ja les teníem localitzades», afirma, fins i tot des d’abans del temporal, tot i que «justament les dues que van caure no van ser les que estaven en pitjors condicions: hi ha molts factors que influeixen en un fet així».

En la Junta de Govern d’aquest dijous passat, un dels tècnics de l’empresa de serveis va traslladar al consistori diverses opcions per al tipus d’arbre que seria viable plantar, «que el fruit no taqui el terra, que no sigui massa gran ni massa petit, que les arrels no siguin un perill amb el paviment i canonades». A partir d’aquí, el govern podrà prendre la decisió i es tiraran endavant els tràmits per substituir, en una primera fase, únicament les palmeres malaltes.

L’objectiu és acabar retirant, a llarg termini, totes les palmeres, però Fernández explica que aquest és un objectiu a dos o tres anys vista: «El procés es podria allargar fins al 2025, ja que a Roses tenim moltíssimes palmeres». Aquest tipus d’arbres són molt presents en el passeig i formen diversos palmerars a la sorra de la platja Gran i en diversos punts del Salatar.

El regidor remarca que, davant les crítiques de veïns quan es retira un arbre, «la decisió de talar un exemplar no és arbitrària», i que cal tenir en compte que no sempre hi ha plantades en zones urbanes les espècies més idònies per les condicions climàtiques de la zona, per la tramuntana i els diferents vents que bufen a la badia de Roses i l’Empordà. A més, remarca que no es tracta d’arbres centenaris, sinó que tot just tenen quaranta o cinquanta anys.

Plataners de benvinguda

Quan l’antiga conselleria de Territori de la Generalitat va impulsar el desdoblament de la C-260 entre Figueres i Roses, l’aleshores alcalde de la població, Carles Pàramo, va tenir molt en compte l’oportunitat per a recuperar els plataners que, durant anys, van facilitar ombra als viatgers al llarg del trajecte. La seva utilitat era llegendària a moltes carreteres de la comarca, però el progrés de l’automoció les va fer desaparèixer. Avui, aquests arbres presideixen l’entrada de la població i són un contrast amb les palmeres plantades en una època en què es consideraven un símbol de modernor.