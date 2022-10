L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha obert, des d'avui 27 d’octubre i fins al 10 de novembre, la consulta prèvia de la modificació puntual del POUM num. 16, PEU-5 de l’avinguda Fages de Climent en l’àmbit de l’Illa Moxó.

El planejament vigent del POUM preveu el desenvolupament de tot aquest àmbit mitjançant el Pla Especial Urbanístic (PEU-5), si bé el consistori ha pres el compromís de separar els tres àmbits, Moxó, Sant Mori-1 i Sant Mori-2, per tal de portar a terme la seva millora de forma esglaonada, tenint en compte que físicament, cada un d’ells, correspon a una illa de cases diferent.

Aquesta modificació puntual pretén regular l’àmbit corresponent a l’Illa de Moxó per diferents motius: d’una banda, perquè es troba situada a l’avinguda Fages de Climent, entre l’avinguda Marinada i el carrer de La Muga, on es preveu la implantació de la terminal d’autobusos d’Empuriabrava, que comporta la remodelació parcial de la urbanització d’aquest sector; i, d’altra banda, perquè l’Illa Moxó constitueix una estructura parcel·lària i de pocs propietaris, fets que han de facilitar la gestió i execució del planejament.

La proposta urbanística que recull els objectius especificats en el Pla Especial Urbanístic PEU-5 conté les dades generals necessàries per regular l’edificació dels locals coberts per resoldre problemes d’accessibilitat als edificis, unificar paviments, millorar xarxes afectades amb el soterrament de les que encara no ho estan i la definició de les característiques del mobiliari urbà i d’altres elements (jardineres, separacions, para-sols…).

Així doncs, amb la finalitat de millorar la imatge del front comercial de l’Avinguda Fages de Climent, regulant l’edificació dels locals coberts i el seu accés, aquesta modificació proposa:

L’ordenació urbanística de les marquesines en l’àmbit de l’Illa de Moxó i el seu accés, tot mantenint els terrenys resultants de titularitat privada i la servitud d’accés públic.

Mantenir l’espai posterior de les finques per a servitud d’ús públic.

Recollir com a sistema viari els dos carrers existents transversals al carrer Moxó.

Fins al 8 de novembre, a través d’una instància dirigida al departament d’urbanisme que inclogui el número de la modificació puntual del POUM, es recollirà l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions.