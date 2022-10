Ciutadans (Cs) ha anunciat que Rebeca López serà la candidata a l’alcaldia de Vilafant a les eleccions municipals de 2023. El Comitè Autonòmic ha confiat en ella per a tornar encapçalar la pròxima llista municipal de la formació taronja a Vilafant perquè «ha dut a terme una tasca fonamental a la població, enfocada als ciutadans, amb moltes propostes al ple i basades en el benestar de la ciutadania, com per exemple evitar el tancament d’una línia de P3». El portaveu Nacho Martín Blanco ha assegurat que tant López com Serafín Pérez, actual regidor de Cs a l’Ajuntament, seguiran formant equip per al 2023 «perquè és un magnífic tàndem per revalidar els resultats de l’any 2021». Rebeca López vol «continuar treballant com fins ara, sent un grup constructiu per aconseguir millores per al nostre poble i amb l’objectiu de ser un municipi pioner en qüestions sanitàries, de cultura i educació».