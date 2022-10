L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha tornat aquest matí de dimecres a la nostra trobada digital on ha contestat en directe més d'una vintena de preguntes formulades pels nostres lectors.

Entre les qüestions de mobilitat, ús de la via pública i projectes pendents, una lectora (Gisela), s'ha interessat pel projecte del Parc Tramuntana, demanant si hi ha novetats. L'alcalde ha assegurat que "la situació no ha canviat" i que està pendent l'aprovació definitiva, per part de l'Estat, del Pla Ordenació de l'Eòlica Marina (POEM). Plana ha informat que el dia 2 de novembre té una reunió a Madrid amb el Ministeri per parlar-ne.

