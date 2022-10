Verònica Medina Flores és regidora de l'equip de Govern que encapçala l'alcalde Joan Plana. Té al seu càrrec dues àrees, Joventut i Esports, molt vinculades a la població més jove del municipi, des de les quals treballa amb equip per a fomentar nous hàbits i projectes.

Participació i escoltar són les paraules que més cops es repeteixen al llarg de l’entrevista. Parlem amb Verònica Medina, regidora del govern de Roses pel grup ERC-MES, i explica com des de l’àmbit es treballen els reptes i oportunitats dels joves rosincs i de les iniciatives impulsades des de l’Ajuntament: des del Carnet Jove a espais segurs on parlar de sexualitat i des del CAR [Centre d’activitats joves] a projectes per promoure els diferents esports que es practiquen al municipi.

Quines són les inquietuds, necessitats i problemàtiques dels joves de Roses?

Els joves necessiten participar d’una manera activa. És una de les necessitats que detectem des del Pla Local de Joventut: expressar-se, a través de, per exemple, les batalles de galls. Aquest any ja se n’ha fet la segona i tindrà continuïtat. També en els grafits o murals; l’art urbà és una forma d’expressar-se; i hem de ser capaços d’escoltar aquesta manera d’expressar sentiments. Fa uns dies també vam fer la primera edició de la 17480, una festa per joves, que també demanaven.

Quines dificultats genera el fet de treballar en un municipi amb joves d’orígens tan diversos?

De dificultats no n’hi ha cap. És un incentiu i una motivació, perquè és una societat molt rica, i ens hem d’ajudar i aprendre d’una cultura cap a les altres. És un diàleg intercultural que s’ha de saber treballar, i què millor que el col·lectiu juvenil per saber ajudar-te. És un incentiu i un gran repte.

Hi ha una doble estigmatització d’aquest col·lectiu de joves? Com a joves i com a immigrants o fills d’immigrants racialitzats?

Nosaltres treballem sempre aquesta participació. Amb la participació pots aconseguir molt bons resultats. Ara mateix estem realitzant una diagnosi juvenil, al carrer directament, per poder millorar la convivència i benestar general de tot el nostre poble, i cal conèixer les arrels de determinades conductes. Que potser poden donar una mirada problemàtica, però hem de ser capaços de donar respostes efectives a través d’una fotografia general. El fet, com jo mateixa, que vinc de fora, és un sentiment que s’ha de poder treballar. És molt important el sentiment de pertinença: que sentin Roses com el que és, casa seva.

Quina valoració fa del Pla Local de Joventut 2020-2024?

Vam aprofitar la festa del 17480 per organitzar, doncs, una enquesta on podien donar idees, inquietuds… El resultat és molt positiu, anem per bon camí. És un punt motivador per a l’àrea de joventut de l’Ajuntament, perquè vol dir que ho estem fent bé encara que faltin coses per fer.

Quines necessitats es detecten en àmbit d’estudis i d’inserció laboral?

Oferim els cursos de monitors i directors de lleure i treballem molt de la mà de Promoció Econòmica. A més, al CAR oferim el servei «Anem per feina», que funciona molt bé. És una borsa de treball on rebem currículums de joves i els donem a les empreses: fem de pont. S’està aconseguint que no només hi hagi ofertes en restauració i hostaleria, que s’ampliï una mica el ventall.

Com es tracten els temes de sexualitat i prevenció?

Pel que fa a la sexualitat, per a majors de 18 anys tenim el Sex+18, de xerrades amb una sexòloga. Per a menors de 18 tenim l’Espai Àgora, proposem diàlegs informals amb una dinamitzadora on es creen espais de confiança on sovint es tracta la sexualitat. A més, els tres punts liles fixes (al CAR, la policia i la piscina) son una eina de detecció de violències, també en àmbit intrafamiliar: una persona que pateix una situació així pot venir al CAR i parlar: els treballadors fan una primera acollida que després derivem.

Quina presència teniu i com tracteu les xarxes socials?

Som molt actius a Instagram, i treballem el tema sobretot emocional. Amb la pandèmia els joves ho han passat molt malament i entenem que hem de donar resposta a aquest tema. El col·lectiu juvenil té molta tendència a les noves tecnologies, i s’ha de treure tota la part positiva, i alhora intentar regular. Nosaltres mai obliguem: informem perquè el jove pugui prendre una bona decisió en un moment donat de la seva vida.

Passant a l’altra àrea del seu àmbit, quines novetats teniu en esports?

Molt diverses! Acabem de fer la substitució de la pista annexa municipals, que s’havia de fer per problemes de goteres, hem recuperat el vòlei platja, amb una acceptació molt bona; es notava que hi havia ganes de tornar fer-los. També vam recuperar la travessia local de natació, el Trofeu Enric Badosa, el futbol platja, i vam acollir el primer campionat europeu de marxa aquàtica i la MIC (Mediterranean International Cup).