Rebutgen els recursos contra la tramitació de tres parcs eòlics a l'Albera

La Ponència d’Energies Renovables (PER) ha desestimat un recurs de reposició interposat per una particular contra la tramitació de tres parcs eòlics a l’Alt Empordà: el Neulós, l’Hèlix I i l’Hèlix II. Concretament, la veïna havia presentat el recurs contra un acord de la mateixa Ponència del 7 de juliol, on s’establia l’amplitud i el nivell de detall que havia de tenir l’estudi d’impacte ambiental d’aquests tres parcs.

Davant d’això, la sol·licitant demanava que es dictés un nou acord en el qual s’indiqués clarament que l’emplaçament proposat per a aquests tres parcs no és compatible per la seva afectació a zones «crítiques» de l’àliga cuabarrada, i demanava també que es modifiquessin els requeriments sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental. En aquest sentit, la denunciant va al·legar que l’acord és «discriminatori en relació a altres parcs eòlics veïns», ja que en altres casos, com el parc eòlic Comptador i el Frausa, la Ponència havia descartat directament la seva ubicació per les afectacions sobre determinades espècies animals, precisament com l’àliga cuabarrada.

A més, en la seva argumentació la veïna també argumentava que en l’acord s’havia produït una omissió d’aspectes clau, com ara la manca de referència de l’afectació a espais connectors, la ubicació del Parc eòlic en zona de seguretat militar i l’elevat risc d’incendi. La Ponència, tanmateix, ha rebutjat aquests recursos per qüestions burocràtiques, sense entrar a valorar els arguments aportats per l’afectada: es tracta d’un acte de tràmit no qualificat que no és susceptible de recurs de reposició.

Els tres parcs eòlics contra els quals s’ha interposat recurs en la seva tramitació es troben a la zona de l’Albera. El primer és el Neulós, que implicaria la construcció de set molins a Cantallops (tot i que també afectaria als pobles del voltant) que permetrien assolir una potència de 44,6 MW.

El segon és l’Hèlix I, que suposaria la instal·lació de dotze molins per generar 33,6 MW de potència entre Cantallops i La Jonquera i el parc eòlic Hèlix II, també de 33,6 MW de potència, a Cantallops.

Si finalment s’acaben materialitzant, els tres parcs preveuen evacuar l’electricitat a la subestació de Santa Llogaia a través d’una línia elèctrica de 132 kV que recorrerà els termes municipals del voltant, com Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, Masarac, Cabanes, Pont de Molins, Llers, Figueres, Vilafant, Avinyonet de Puigventós i Santa Llogaia d’Àlguera en el cas del Neulós, i Capmany, Darnius, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant, Figueres i Santa Llogaia en el cas dels Hèlix I i Hèlix II. És per això que, més enllà dels molins, la seva instal·lació afectaria a tota la comarca.

El paper de la Ponència

La Ponència d’Energies Renovables és un òrgan col·legiat de la Generalitat creat, precisament, per analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i per dur a terme les actuacions relatives a l’avaluació del seu impacte ambiental. En formen part experts i dirigents de diversos departaments del Govern català, com ara Energia, Acció Climàtica o Ramaderia.

A més d’analitzar els projectes que rep, la Ponència també ha publicat diversos documents i criteris per tal d’agilitzar la tramitació dels parcs. Així, ha establert diversos criteris ambientals per a la implantació dels parcs o per poder compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de dues de les princpials espècies potencialment afectades, l’àliga cuabarrada i l’àliga daurada.