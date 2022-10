De França a la Jonquera carregant 100 litres de benzina en bidons

El dipòsit ple de benzina i el maleter amb bidons. Fins amb 100 litres s’han vist alguns conductors francesos intentar marxar carregats des de la Jonquera. El motiu és la vaga a França que manté moltes benzineres sense combustible o amb restriccions de màxim 20 litres. Però fins ara només està comportant cues en algunes benzineres. A la resta asseguren que es dona els caps de setmana i no en xifres exagerades.

Un dia qualsevol al matí el ritme a les estacions de combustible és normal, amb els vehicles habituals i camions. A partir de mitja tarda, expliquen des d’una benzinera, és quan es comencen a acumular i s’incrementa durant el cap de setmana.

Els residents francesos que s’han trobat amb situacions complicades per la impossibilitat d’omplir el dipòsit si que opten per baixar a la Jonquera i assegurar-se tenir el dipòsit ple. Com que a la Catalunya Nord la situació no és molt complicada no s’han vist grans acumulacions a la Jonquera.

Lagarrigik Alain i la seva dona repostaven aquesta setmana en una de les primeres estacions després del Pertús. Estan jubilats i aprofitaven la jornada per baixar al bingo i a la vegada omplir el dipòsit abans de tornar cap a França.

«Nosaltres no tenim molts problemes, a la zona de Béziers està força bé perquè els camions venen de Marsella on hi ha una refineria», diu Alain. Tot i això, en algunes estacions se solen quedar sense combustible i n’han de buscar a altres. Aprofitant que estan jubilats baixen a omplir el dipòsit.

La situació és diferent en zones més properes al centre de França, diu Lopes Tierry. «No n’hi ha a totes les estacions», explicava, i solen haver d’anar recorrent benzineres per omplir. O bé es queden sense o bé només els deixen repostar 20 litres. Apunta que pel preu, amb les bonificacions franceses, és més econòmic allà.

No totes les estacions de servei de la Jonquera reben la pressió dels conductors francesos. La situació es dona principalment a les que se situen entre el Pertús i el nucli de la Jonquera. Aquí si solen produir-se acumulacions de vehicles que en algun cas puntual fins i tot han comportat problemes a les benzineres.

Arriben carregats de bidons que porten als maleters dels vehicles. Són tants, a vegades, que se’ls adverteix que és perillós carregar al maleter del vehicle aquestes quantitats.

Vint, trenta, i fins algun cas s’han trobat de francesos que volen carregar cent litres. «Venen amb molts bidons i al final nosaltres ens quedem sense», explica una de les treballadores d’una de les benzineres que pateix a diari aquesta situació. «Venen a les tardes quan pleguen de treballar, o el passat cap de setmana que van tenir una gran acumulació», relata.

En canvi, en Toni Pagès responsable en una altra estació de servei, assegura que «no hem notat un increment de clients exagerat». Tampoc grans quantitats de bidons que, si fos necessari, els impedirien carregar marcant el màxim que la llei permet.

Bidons esgotats

Els bidons els compren a diferents establiments i a les mateixes benzineres, i en alguna de les botigues se’ls han arribat a esgotar.

A banda dels residents a França, la situació preocupa també als turistes que es veuen obligats a creuar el país veí per arribar a les seves destinacions.

La Magda Geers i el seu marit Víctor Vosters tenen una vivenda a Santa Margarida. Aquesta setmana necessitaven viatjar fins a Bèlgica on resideixen. El seu vehicle és híbrid i, per tant, no necessita tant de combustible. Però ja els han advertit que a partir de Toulousse tindran problemes si volen repostar. Per això s’han aturat a la Jonquera a omplir el dipòsit. «Esperem poder omplir i creuar França», explica.

A la Jonquera creuen que la presència de conductors francesos es podria notar més quan França baixi la bonificació actual i omplir el dipòsit a Catalunya surti més econòmic.