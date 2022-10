Portbou traurà els barracons del port per fer-hi un edifici de serveis i de Marineria

El Consorci del Port de Portbou va aprovar en l’última reunió de la Junta Rectora, celebrada recentment, el pressupost per a la licitació de les obres de construcció dels edificis de Marineria i de serveis, que es troben actualment en estructures provisionals. L’objectiu, d’acord amb l’alcalde de la població Xavier Barranco, és "acabar de dotar un port esportiu, que ja és important i modern, dels serveis que li calen per a la seva magnitud".

La propietat del port és d’un consorci on participen la Generalitat de Catalunya, el Club Nàutic i l’Ajuntament. La publicació de la licitació ha de ser imminent, fet que hauria de permetre iniciar les obres entre desembre i gener, segons Barranco, que també explica que "l’ideal" seria que estiguessin acabades abans de la temporada d’estiu de 2023.

Barranco manifesta que les obres s’han anat retardant en els anys per motius econòmics. L’últim cop va ser la pandèmia: "El fet de no poder fer tota l’activitat ha afectat els comptes del port", a més, explica que s’ha detectat un canvi en el model d’ocupació i de compra de combustible després de la pandèmia: "Ara es fan sortides més curtes i, per tant, hi ha menys càrregues de combustible", tot i que, en canvi, sí que hi ha més amarraments.

La instal·lació compta actualment amb gairebé 200 punts d’amarratge, "sempre plens a vessar", i per aquest motiu s’estudia la possibilitat de col·locar un pantalà provisional només per a l’estiu. Una altra novetat que previsiblement tindrà el port la temporada vinent és la instal·lació d’una nova escola de submarinisme, i d’una base de perfeccionament de Kayak surf, que ja existeix al poble, però està emplaçada en una platja.

Des de l’Ajuntament, expliquen que veuen favorablement la millora dels serveis del port per l’impacte econòmic que genera al municipi: "Veiem positivament que la gerència del port prioritzi els serveis de treure vaixells de l’aigua, de marina seca, manteniment i reparació d’embarcacions, perquè generen activitat econòmica fora de temporada", a més dels serveis de carburant o aigua en temporada alta, sobre els quals destaca que "Portbou ofereix preus més competitius que en poblacions properes, i, per tant, s’atrau un bon volum de clients"

Pel que fa a l’impacte ambiental que genera qualsevol estructura similar, l’alcalde explica que es prenen mesures com "un nivell de reciclatge pràcticament al 100%" o la cura respecte als residus generats pels olis, i els productes de neteja dels cascos. El port no compta amb cap política que prioritzi els vaixells amb menys impacte d’emissions. Pel que fa als amarratges es prioritzen les embarcacions tradicionals de fusta a través dels punts de varament tradicional disponibles a la Platja Gran. "És una reserva d’espais exclusivament per a barques de fusta, que es poden varar a un preu molt reduït, d’una tercera part del que es pagaria per un amarrament normal".

Globalment, doncs, des del consistori destaquen que el desenvolupament i les obres al port generen un impacte positiu al poble per les activitats industrials i econòmiques d’altre tipus que generaran.

Una segona fase serà per recuperar el camí d’en Xirau

Una segona part del projecte ha de permetre la recuperació d’un camí tradicional que la construcció del port va deixar tallat, el camí de la Vinya d’en Xirau. Es tracta d’un camí que servia per accedir a les hortes, i ara connectarà el poble amb l’antiga N-260 i el futur camí de ronda. "Paisatgísticament, és una iniciativa molt important, que ha de permetre tenir vistes sobre el poble i la badia, i que diversificarà les possibilitats de fer passejades". El port, doncs, esdevindrà punt de sortida d’un itinerari costaner, a més del GR. També ha de ser per millorar la seguretat: tot i ser una via de vianants, explica Barranco, serà un camí per on puguin passar vehicles en cas d’emergència cap al port, en cas que una llevantada posi en perill l’ús del camí habitual per als equips d’emergència.