L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha participat un cop més a la trobada online amb els nostres lectors aquest divendres 21 d'octubre. Ha respost totes les preguntes que s'han fet sobre diversos temes: neteja, urbanisme, ocupació de la via pública...

Després de la notícia que l'accés a Illa Mateua es tancava per perill de despreniment, un lector s'ha interessat per conèixer l'estat de la situació. L'alcalde ha aprofitat per recordar que és un tema de competència estatal, de Costes, a qui ja han "informat dues vegades". Confia que es resolgui aviat i assegura que hi estan a sobre, "entenem que és una zona molt freqüentada i que no es pot quedar amb un simple cartell informatiu del perill de despreniment".

