L'operadora francesa SNCF començarà a operar el trajecte entre Barcelona (amb parada a Figueres-Vilafant) i París en solitari a partir de l'11 de desembre. SNCF ofereix el servei conjuntament amb Renfe des del 2013, a través de Renfe-SNCF en Cooperació, però a mitjans de febrer l'operadora francesa va comunicar a la seva homòloga espanyola la decisió unilateral de no renovar la relació societària, que expira el 10 de desembre. A partir de l'endemà, per tant, SNCF ja oferirà el servei d'alta velocitat a soles. Per la seva banda, fonts de Renfe han explicat a l'ACN que estan pendents que França els autoritzi per seguir oferint també els trajectes que connecten la capital catalana amb destinacions franceses.

A Barcelona, els trens de SNCF operaran des de l'estació de Sants. També faran parada a Girona, Figueres i ciutats del sud de França –com Perpinyà, Montpeller o Nimes-. A París, l'origen / destí dels combois serà l'estació de Lió. L'operadora francesa oferirà dues freqüències diàries, una al matí i una a la tarda. Els bitllets ja es poden adquirir. Renfe i SNCF operen el servei Barcelona-París conjuntament a través de Renfe-SNCF en Cooperació des del 2013. Fins al moment, les dues empreses tenien un 50% de l'accionariat de la societat conjunta. A mitjans de febrer d'aquest any l'operadora francesa va comunicar a Renfe la seva decisió unilateral de no renovar la societat conjunta. Per la seva banda, Renfe va explicar que no compartia les raons esgrimides per SNCF per trencar el contracte. Renfe i SNCF ja competeixen per la línia Barcelona – Madrid Tot i que les dues companyies treballaven juntes en la connexió entre ciutats dels dos costats de la frontera, al mateix temps competeixen en el corredor Barcelona-Madrid des del maig del 2021, quan Ouigo –filial espanyola d'SNCF- va començar a explotar aquest trajecte. El director general de la societat, David Cortés, havia assegurat que això no suposava una contradicció.