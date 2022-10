El govern de Roses (ERC, Junts, Gent del Poble) va deixar clar al darrer ple municipal que s’ha descartat el projecte previst als terrenys de l’antiga depuradora que preveia la creació de piscines d’aigua salada. La regidora de Turisme, Montse Mindan, va informar que per falta de consens es descartava i l’alcalde, Joan Plana, va remarcar que l’Estat estava disposat a invertir el milió previst en algun altre projecte.

El mes d’agost, tal com va avançar Diari de Girona - del mateix grup eidtorial que l'Empordà-, després d’una reunió amb l’Estat es va obrir la porta a replantejar el projecte. Ja en aquell moment hi havia divergències sobre la seva idoneïtat. Un dels motius és l’elevat cost de manteniment de les piscines d’aigua salada.

A preguntes del regidor de Lliures Roses, Pere Gotanegra, l’alcalde va explicar al darrer ple municipal que l’Estat està disposat a implementar allà el projecte que Roses esculli i que si no entrava en la convocatòria de fons europeus actual ho podia fer en una de posterior. Per tant, va remarcar que «no hi ha problemes per repensar si és que creiem que s’ha de repensar».

La responsable de Turisme Montse Mindan va ser clara i va manifestar que «el projecte de piscines estem convençuts que no es farà perquè no hi ha consens municipal». Va assegurar que «es replantejarà perquè aquell projecte no es farà». A banda de la falta de consens, alguns informes necessaris tampoc li donarien el vistiplau.

El govern té la possibilitat de plantejar una nova proposta i que es faci més endavant perquè l’Estat continua disposat a invertir.

El projecte s’ha de portar a terme a Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far. Just davant de mar amb vistes a la badia se situa l’espai d’uns 3.500 metres quadrats actualment sense edificacions.

L’Estat va treure a concurs el projecte que va adjudicar a l’arquitecte de Roses Dani Abad.

La proposta escollida plantejava la recuperació del perfil natural de la costa, on es creaven les piscines naturals, un espai d’oci, un edifici de serveis integrat, un mirador i els accessos amb l’entorn més proper, entre ells el Castell de la Trinitat o el Far. El mes de gener es va anunciar que l’Estat preveia licitar-lo el primer semestre de l’any.