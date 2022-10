Els governants de l’Escala van ser prudents, durant tot l’estiu, abans de llançar les campanes al vol. Tant l’alcalde, Josep Bofill, com la regidora responsable de Turisme, Marta Rodeja, es mostraven «optimistes» sobre l’ocupació turística que registrava el municipi, però esperaven a veure com anava el mes de setembre abans de reconèixer que les xifres assolides eren de rècord. I així ha estat.

Aquest 2022, l’Escala ha rebut més turistes que el 2019, darrera temporada abans que la pandèmia afectés de ple tots els àmbits socials i econòmics. La vila ha rebut un 51% més de visitants que l’any passat i ha registrat un increment del 22,7% de mitjana respecte del 2019.

Aquestes dades, segons la informació facilitada per l’àrea de Turisme, es desprenen de l’anàlisi comparativa del volum de telèfons mòbils detectats a l’Escala, a través d’un estudi que ha encarregat l’Ajuntament amb dades a partir del 2019, a través del qual es desprèn que aquesta temporada hi ha hagut una mitjana de més de 41.000 persones per dia, amb puntes que han arribat a superar els 72.000 visitants per dia.

«En els moments més alts de la temporada estival, s’ha detectat més de 20.000 persones per dia que venen a passar la jornada a l’Escala (platja, compres, restauració, activitats...), sense quedar-s’hi a dormir», argumenta l’Ajuntament.

Per mesos, el mes amb un increment més fort ha estat el de juliol, amb un 27,8% de millora respecte a les dades del darrer any prepandèmia, el 2019. El mes de maig l’increment va ser del 24,46%, el juny del 25,56% i l’agost, el darrer dels que l’estudi ofereix dades, del 16,43%. Aquesta millora de les dades del 2019 s’ha donat pràcticament a tots els mesos de l’any, des del gener fins a l’agost, segons l’Ajuntament.

L’àrea de Turisme remarca que l’única excepció ha estat el mes de març, en què les dades són lleugerament a la baixa, «però cal tenir en compte que el març del 2019 es va celebrar el Carnaval i que aquest any no s’ha fet».

Per nacionalitats, un 39,4% dels visitants són estrangers i dins d’aquests cal destacar els francesos (35,8%), alemanys (25,2%), holandesos (6,1%), belgues (11,2%) i del Regne Unit (2,7%). Aquestes dades confirmen les previsions avançades per la regidora Marta Rodeja a aquest setmanari en l’inici de la temporada. «Estem contents que hagi estat així i que hàgim recuperat la varietat de l’origen de la gent que ve a casa nostra», afirma la primera tinent d’alcalde. En aquest aspecte, hi ha hagut canvis importants respecte del 2019, en què els francesos representaven un 50,8% dels visitants, els holandesos un 13,9% i els alemanys (que pràcticament han doblat les xifres del 2019), un 13,7%.

L’estada mitjana de la temporada ha estat de 3,7 dies. L’anàlisi de la recollida de residus també detecta un increment del 23,64% respecte de les dades del 2019.

Fregant el 95% a l’agost

Pel que fa a les dades d’ocupació turística facilitades pel sector privat, el mes de juliol s’ha registrat una ocupació mitjana del 84,57%, mentre que a l’agost els hotels han arribat a un 94,68%, els càmpings al 80,49% i els apartaments turístics al 94,38%. El mes de setembre han continuat les bones xifres, amb fins a un 77,08% als hotels i un 67,5% als apartaments turístics.

Pel que fa a les oficines de Turisme, s’han atès un 50,57% més persones que la temporada del 2021. La majoria de consultes provenen d’usuaris de Catalunya i de l’Estat espanyol. Hi ha un nombre important de bascos i madrilenys, amb un augment significatiu de valencians i aragonesos. Aquest any, a més, es detecta un increment considerable de les consultes de visitants estrangers, cosa que corrobora la recuperació d’aquest turisme.

Una vila amb premi com a Millor Poble Mariner de Catalunya

Aquests darrers anys, l’Escala ha consolidat el seu prestigi turístic amb diverses actuacions que han posicionat el municipi com a destinació familiar preferent. La reforma del front de mar ha resultat ser un factor important. Les activitats que s’organitzen fora del moment àlgid de la temporada formen part d’aquest atractiu que ha dut l’Escala a guanyar el Premi a la Millor Població Marinera de Catalunya del Concurs organitzat per Prensa Ibérica, grup al qual pertany l’Empordà.