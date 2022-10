El castell de l'Emperador Carles I a Roses

Des de fa més d’una dècada l’Ajuntament de Roses treballa per fer reviure el Castell de Trinitat que es va començar a construir al segle XVI per ordre de l’emperador Carles I, però que mostra també la història de la Guerra del Francès. Una voladura el 1814 de les tropes napoleòniques el va mig ensorrar. S’ha restaurat, s’hi ha ubicat un museu i ara s’acaba d’adjudicar un projecte per crear un gran parc al seu voltant que sumarà elements d’història i de visita perquè el connecta amb els búnquers arran de mar.

La recuperació del Castell ha permès dotar aquest entorn d’un indret amb molts elements d’interès per al visitan. Es pot conèixer la història, però també la situació geogràfica que el converteix en un mirador de la badia de Roses.

El castell de la Trinitat està situat a la punta Poncella, sobre el mar. Aquí el nou projecte que ara es tirarà endavant hi preveu un mirador.

La història de la fortificació que recull el museu neix el 2 de gener de 1544 quan començaren les obres manades per l’emperador Carles I i s’acabaren a mitjans de 1551. Es va construir amb anterioritat a un altre dels grans monuments de Roses, la Ciutadella. El projecte va anar a càrrec de Luis Pizaño i és un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local.

El 1814 durant les Guerra del Francès, una voladura de les tropes napoleòniques el va deixar parcialment destruït.

Durant dos segles va romandre mig en ruïnes al capdamunt del turó a seixanta metres sobre el nivell del mar.

El 2002 va començar la rehabilitació amb un projecte de l’arquitecte Miquel Capdevila després d’anys de buscar fons per a la seva recuperació. Els entrebancs van continuar i el 2008 va quedar tancat esperant 300.000 euros de l’Estat per condicionar l’exterior. Un projecte del 2011 que no es va executar fins dos anys més tard per temes pressupostaris va suposar un nou pas per millorar les condicions de l’espai i adequar accessos, serveis, entre altres.

Però per posar el Castell al circuit cultural es va impulsar la museïtzació de l’espai interior. Ha permès recrear la història com les batalles que es visqueren en aquella època. Els treballs es van adjudicar el 2019 a dues empreses per 592.597 euros, Roig Fills i Associats i Bajabi Latour. El projecte inclou realitat virtual.

Des de l’Ajuntament sempre han destacat la importància d’incorporar aquest patrimoni al circuit cultural. A l’entorn, es pot visitar l’antic far marítim, les platges o els búnquers que ara s’il·luminaran i es faran visitables.

És el darrer dels projectes engegats per retornar a la vida aquesta fortificació. Amb un cost de 256.000 euros es va adjudicar el projecte de l’estudi Fortià Arquitectes de creació d’un gran parc a l’ entorn del Castell. Hi haurà cultius, un mirador, zona de pícnic, camins per recórrer i es podrà baixar fins al mar per recordar les batalles que s’hi van lliurar.