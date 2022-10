Figueres ha inaugurat un espai al cementiri municipal un indret del record per a les famílies que han perdut un nadó durant la gestació o els dies posteriors al naixement.

Es tracta d'un espai on s'hi ha instal·lat un banc, una bassa circular amb còdols blancs, per dipositar-hi records individualitzats; una placa d'alabastre gravada com un finestral per on passaran els rajos de sol, un banc en forma còncava, una bassa i un cirerer. Aquesta és una de les mesura anunciades per donar visibilitat al Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, diu que la mesura vol ser un "acte de reconeixement social" d'un dol que "es viu de manera silenciada" i que "és un tabú en la nostra societat".

A l'acte hi ha participat també l'associació A Contra Cor i s'han dipositat roses blanques.