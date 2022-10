Amb la nova llei estatal de memòria democràtica acabada de sortir del forn, entitats memorialistes transpirinenques reclamen la necessitat d’un treball més coordinat entre elles i l’administració; millor accessibilitat als arxius, molts dels quals està limitada, així com potenciar la transmissió intergeneracional dins el sistema educatiu posant com a exemple diferents experiències d’èxit, sobretot a Navarra. Aquests són alguns dels punts del manifest generat durant la 10a Trobada Transfronterera d’Entitats Memorialistes celebrada el cap de setmana passat a Portbou on assistiren un centenar de persones d’arreu del país, l’Estat i el sud de França.

«Aquesta trobada ens ha donat a tots i totes molta energia per continuar treballant per la memòria», admet Isabel Alonso, membre de la junta de l’associació catalana d’ex-presos polítics del franquisme, ens organitzador junt amb Terres de Mémoire(s) et de Luttes i Caminar. Aquestes jornades se centraven en llocs fronterers amb memòria, com Portbou, «passos de l’exili, però també la frontera des d’on tornar per la lluita antifranquista, fos per la guerrilla o per anar a reunions a França». Un dels punts que també es va reivindicar va ser la veu de les dones. Així, la historiadora i escriptora Mary Nash va parlar de l’abolicionisme de la prostitució durant la II República, tema avui en dia també candent, i es va exhibir l’exposició Roig i violeta en homenatge a les dones lluitadores del 36.