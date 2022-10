La màquina que em va donar una segona oportunitat, per Andrea Reñón

Soc l’Andrea Reñón Martínez, tinc 18 anys i soc alumna de segon de batxillerat a l’INS Vilafant. Com a tema del meu treball de recerca, he volgut centrar-me en la difusió de la màquina que em va salvar la vida quan només tenia dos anys. Gràcies a ella, avui estic escrivint aquestes paraules.

Des del moment abans de néixer, vaig tenir moltes complicacions que em van dificultar accions molt bàsiques com per exemple aprendre a caminar, a causa del llarg període que vaig passar d’hospital en hospital en l’edat clau en què un infant comença a desenvolupar-se.

El fet de néixer amb 28 setmanes de gestació i, per tant, ser prematura, va provocar que el meu cos es trobés en un estat de vulnerabilitat constant durant la primera etapa de la infància. A causa d’aquesta condició, vaig contraure el virus respiratori sincicial, (VRS) un virus aparentment inofensiu, però que va acabar derivant en una greu pneumònia.

Vaig arribar a l’hospital Josep Trueta on els metges van seguir els processos habituals que s’acostumen a fer en aquesta mena de casos, com ara la intubació. Malgrat els esforços dels professionals de l’àmbit mèdic, el meu estat no millorava, però encara hi havia un recurs, situat a pocs hospitals d’Espanya; un d’ells es trobava a l’hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona (especialitzat a atendre infants). Això, requeria prendre i acceptar riscos per la comunitat de metges que no sabien si realment, en la condició amb la qual em trobava, valdria la pena. La màquina a la qual tenien intenció de connectar-me s’anomenava i s’anomena ECMO i a mi em va donar una segona oportunitat per continuar vivint.

ECMO és l’acrònim provinent de l’anglès que significa «Oxigenació per Membrana Extracorpòria», és a dir, consisteix en una tècnica de suport vital que s’utilitza a la unitat de cures intensives (UCI) per tal de substituir la funció dels pulmons i/o del cor quan aquests han estat malmesos per una malaltia. Bàsicament, proporciona el temps necessari als metges mentre troben la cura idònia per al pacient.

Ara com ara, segons ELSO, (per les seves sigles en anglès l’Organització del Suport Vital Extracorpori) ECMO ha ajudat a la recuperació de més de 15.000 persones en estat greu per culpa de la Covid-19.

Actualment, les noves tecnologies (com el cas recent de l’aplicació d’una màquina d’ECMO en una ambulància) es van implementant en àmbits com el de la salut i permeten que ambicions mèdiques de la comunitat de professionals de l’àmbit assoleixin objectius impensables fa una dècada.

La motivació del meu projecte es basa en la meva experiència i m’anima que finalment estigui aconseguint comunicar-la, compartir-la i difondre-la al màxim possible.

Tot i ser un treball de recerca on les ciències són les principals protagonistes, el meu futur no s’adreça cap a aquesta branca, de fet, tot el contrari; el meu projecte de futur va encaminat a les humanitats. A banda dels meus objectius professionals, fins fa relativament poc temps sí que volia estudiar una carrera de ciències: Medicina. El fet de viure una experiència com la que detallo en primera persona em feia qüestionar si el motiu, pel qual realment sentia amb tanta intensitat l’experiència i volia entendre cada insignificant fragment del trencaclosques, era perquè durant aquell moment de la meva vida la medicina m’havia ajudat o era la meva vocació.

La intuïció em feia voler realitzar el somni de la nena que somiava desperta amb poc més de 13 anys, però la realitat em deia que tot i sentir-me còmoda davant la sang, amb una bata i un estetoscopi entre les mans, no era el meu camí, no era el meu futur.

Així doncs, tinc clar que vull estudiar a la universitat alguna cosa relacionada amb l’educació, o els idiomes. Ambdues branques m’interessen i, amb el temps, he entès que el meu camí no era complir el somni de l’Andrea de 13 anys, sinó la del present, qui viu dia a dia i està a un pas d’enfrontar-se a la vida universitària.