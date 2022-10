Un de cada quatre joves d’entre 16 i 24 anys està a l’atur a Catalunya. Aquesta és la dada més recent que ofereix l’Idescat, i que fa referència al segon trimestre del 2022. A Figueres, la dada és semblant i hi ha més de 300 joves en aquesta situació.

Per aquest motiu i amb la voluntat de revertir les xifres d’aturats que hi ha la ciutat, onze joves començaran, el mes de novembre, el Programa de Formació Professional Ocupacional Dual en diverses empreses de Figueres i la comarca.

«La política ha de servir per generar oportunitats. Un dels principals reptes que tenim a la ciutat és millorar la qualificació de les persones que estan a l’atur i d’aquelles que ja estan treballant», va defensar l’alcaldessa Agnès Lladó durant la presentació de l’acord de col·laboració i ampliació amb l’IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació - UGT).

El nou programa consisteix en un contracte de formació i d’alternança en empreses del territori durant un any. Al final d’aquest, els participants obtindran el certificat de Professionalitat d’Activitats administratives en relació amb el client de nivell i de 800 hores.

«Estem oferint eines i instruments als més joves que s’han de desenvolupar. És fonamental donar-los una sortida en situacions que, sovint, són molt complicades», va reconèixer el secretari General de la UGT de les comarques Gironines, Maxi Rica, que va confessar estar «content» després d’arribar a un acord.

Els negocis que formen part de la iniciativa són: Max Aluminis, Margall Barceló, Illa de Figueres, Fisersa, Club Tennis Figueres, Grup TAX, Assessoria Ribas, Partners Assessoria d’Empreses, Empordimo i GiGi, mentre que els joves que poden sumar-s’hi són aquells que estan inscrits en el registre de demandants d’ocupació de l’Oficina de Treball. A banda d’aquest requisit, el que hauran de fer els interessats és demanar formar part del Programa i esperar a ser escollits durant el procés de selecció que durà a terme el personal de l’Ajuntament en col·laboració amb l’Oficina de Treball.

L’objectiu del programa és millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, majoritàriament el d’aquelles sense qualificació o sense experiència. «Volem reduir la taxa de joves sense feina a la ciutat i aquesta és una de les maneres de fer-ho», va afirmar l’alcaldessa.

Lladó va explicar que el programa beneficia també les empreses que en formen part, ja que una de les demandes principals d’aquestes és trobar gent per treballar. El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, es va mostrar satisfet amb l’acord amb l’IDFO: «La formació ocupacional dual és anar més enllà, és un pas més, i és molt important haver-ho tirat endavant».

Actualment, i abans de posar en marxa el nou programa, ja hi ha 15 alumnes de l’institut Ramon Muntaner que s’estan formant en diferents àrees de l’Ajuntament. Com que, fins al moment, l’experiència ha estat «molt bona», des del consistori insisteixen a ampliar l’oferta a escala empresarial, tal com marca la nova iniciativa. La finalitat principal és que els alumnes puguin implementar els coneixements teòrics de les aules treballant a l’Ajuntament.

Altres accions amb IDFO

A banda dels programes de formació dual, dins de la col·laboració signada amb IDFO, s’hi inclouen l’ocupacional, que ofereix formació en serveis administratius i atenció sociosanitària, i la contínua, relacionada amb millorar la qualificació dels treballadors en actiu, així com les llengües estrangeres.

450 persones ja formades

La col·laboració entre el consistori figuerenc i l’IDFO ha permès, des del 2020, la formació de 450 persones en l’àmbit de la formació ocupacional i contínua. Entre aquests, destaquen cursos de 400 i 800 hores relacionats amb l’administració i la logística. «Figueres exerceix de capital i forma els treballadors de la comarca», va dir el regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, que també va defensar que aquestes iniciatives permeten «reforçar el teixit econòmic de la ciutat i de l’Alt Empordà».