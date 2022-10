Els pressupostos de l'Estat per al 2023, presentats ahir pel PSOE i Podem, preveuen destinar 2,5 milions d'euros a l'A-2 entre Bàscara i Orriols, així com 2,1 milions més per acabar les obres de condicionament de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, que s'han d’acabar l'any que ve. Aquestes seran dues de les principals inversions del govern espanyol a la província de Girona, mentre que a hores d'ara no es contempla cap partida per a la construcció del futur baixador del TAV a l'aeroport i es destinen partides purament testimonials, de 500.000 euros cadascuna, per a la resta de trams de l'N-II a l'Alt Empordà. En total, el Govern té previst invertir a la demarcació 112,98 milions d'euros, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, quan la demarcació va rebre 108 milions. Es tracta, doncs, d'un increment del 4,63%.

Amb aquests pressupostos, l'Estat es compromet a donar un impuls a un dels trams de l'N-II nord per convertir-la en autovia. Es tracta del traçat entre Orriols i Bàscara, que rebrà una partida de 2,5 milions d'euros. La resta de trams fins a la frontera (Bàscara-variant de Figueres, Figueres-Pont de Molins i la variant de Pont de Molins) només reben una partida de 500.000 euros cadascuna. I és que l'any 2020, quan es va començar a posar sobre la taula el nou escenari que suposaria l'alliberament de l'AP-7, el llavors ministeri de Foment ja va dir que s'hauria de congelar el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà a l'espera de veure com es redistribuïa el trànsit, però va deixar clar que el tram Orriols-Bàscara i la variant de Figueres sí que es tirarien endavant. Mentrestant, també es destinaran 2.163.000 euros per acabar la millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera; un tram que el Ministeri va descartar desdoblar i que per tant només s'està condicionant. En canvi, desapareix definitivament dels pressupostos l'enllaç de l'A-2 a Vidreres, que havia de ser una peça clau per acabar el desdoblament d'aquesta carretera a la Selva però que, després de diversos problemes tècnics, té el projecte totalment congelat.

Una altra partida que fa anys que s'arrossega és la de l'Arxiu Històric Provincial de Girona, que està previst des de 2011 però que es troba encallat per manca d'acord entre l'Ajuntament de Girona i el govern estatal. És per això que, de moment, el pressupost només preveu una partida de 290.000 euros, purament testimonial. Tot i això, l'Estat manté la seva aposta pel projecte, que ascendiria a 14,5 milions d'euros, per als quals té previst fer-hi aportacions durant els següents anys: 4,5 milions el 2024, 4,9 milions el 2025 i 4 milions més el 2026.

Sense partida per a l'estació del TAV a l'aeroport

Una altra de les grans inversions que estan esperant les comarques gironines, que és el baixador del TAV a l'aeroport de Vilobí d’Onyar, no apareix tampoc als pressupostos. L'Estat va adjudicar el juny de 2021 la redacció de l'estudi informatiu, i l'empresa encarregada té dos anys per elaborar-lo. Per tant, hi ha de marge fins el juny de 2023 per rebre l'informe i establir quines són les necessitats econòmiques que requereix. Tot i això, l'Estat destina gairebé 6,6 milions d'euros durant el 2023 al manteniment i millora de l'aeroport de Girona, amb diverses partides destinades a la seguretat, la vigilància i desenvolupament dels sistemes.

Pel que fa a transports, s'inclouen 34,1 milions d'euros per a Adif a la demarcació que afecten també altres províncies, malgrat que no es concreten les actuacions. Pel que fa a Rodalies, rebran 31,4 milions (el doble que l'any passat), més una partida de 2,6 milions en concepte de «Rodalies i mobilitat urbana». A més, els números també inclouen actuacions en estacions per valor de 18.000 euros i 100.000 euros per a l'estudi sobre la supressió del pas a nivell a Figueres.