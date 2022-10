Un centenar d’alumnes d’ESO de l’institut de Castelló d’Empúries participaran el dia 7 d’octubre en una jornada de recollida de residus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, organitzada per la Comissió de Desenvolupament Sostenible de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquesta iniciativa s’inclou dins de la campanya Let’s Clean Up Europe i es realitza simultàniament al Parc Natural de S’Albufera, a les Illes Balears, i a les ribes del riu Tet, a l’Occitània.

Aquest és el segon cop que s’organitza la jornada, que també s’emmarca en la celebració de l’Any Europeu de la Joventut.

A la jornada hi assistiran el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, el director del Parc Natural dels Aiguamolls, Sergi Romero, Laura Rahola, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, i la cap de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva, així com representants de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. També hi participarà una vuitantena d’ambaixadors del Pacte Europeu pel Clima.

Els participants netejaran a partir de les deu del matí la platja de Can Comes, situada en la Reserva integral natural de les Llaunes. S’encarregaran de recollir, geolocalitzar, classificar i caracteritzar els residus recollits. Posteriorment, els voluntaris participaran en un debat per analitzar les possibles mesures de prevenció i les alternatives als residus trobats.