Incident a la base militar de Sant Climent Sescebes per la presència aquest dimecres d'una gallina que portava sensors i una càmera dins la zona de maniobres. L'au estava lligada sola enmig d'un camp. La seva aparició va fer que des de la base alertessin els Mossos. Un cop allà, els agents van comprovar que la gallina estava ajaguda i que la càmera que l'enregistrava portava una etiqueta on s'hi llegia: 'Universitat de Girona, estudi de la fauna'. Llavors, va aparèixer un biòleg explicant que tot plegat formava part d'una recerca científica autoritzada, i que desconeixia que aquell fos un espai d'exclusió. Resolt el misteri, i desfet el malentès, els Mossos van tornar la gallina i els aparells electrònics a l'investigador.

Una gallina, una càmera, maniobres militars, Mossos d'Esquadra, un biòleg i una recerca científica. Per més inversemblant que pugui semblar, tots aquests ingredients han format part d'una història amb tints surrealistes a Sant Climent Sescebes. L'escenari, la base militar Álvarez de Castro de la població; i l'hora, dos quarts de dues de la tarda.

Enmig d'un camp de maniobres, els militars van detectar la presència d'una gallina que no es movia. Allò que els va cridar l'atenció, però, és que juntament amb l'au de corral hi havia sensors i una càmera. Des de la base de Sant Climent van alertar els Mossos d'Esquadra, que van enviar-hi una patrulla de seguretat ciutadana.

Quan els agents de la Jonquera van arribar al camp de maniobres i es van apropar a l'animal, van veure que la gallina estava viva, ajaguda i lligada. A davant de l'au hi havia un sensor de moviment i una càmera que l'estava enregistrant. El dispositiu de gravació portava una etiqueta on s'hi llegia: 'Universitat de Girona, estudi de la fauna'.

Estudi científic

Va ser aleshores quan va aparèixer un biòleg de la UdG dient que tot plegat formava part d'una recerca científica i que tenia l'autorització pertinent per dur-la a terme. Segons fonts properes al cas, formava part d'una investigació zoològica a la zona de l'Albera sobre l'àliga cuabarrada. A més, no era la primera vegada que es feia un estudi d'aquestes característiques. A diferència dels altres cops, però, l'investigador no sabia que havia deixat lligada la gallina en una zona d'exclusió militar.

La patrulla dels Mossos va retirar la gallina, la càmera i el sensor. Juntament amb el biòleg, els policies van anar fins a la comissaria de districte de la Jonquera. Allà, van prendre declaració a l'investigador i van comprovar la documentació sobre la recerca científica. Els agents, que també han pres declaració als militars, han instruït diligències informatives per al jutjat.

Després de fer totes les diligències, va acabar el comís i el biòleg va poder recuperar l'au i els aparells electrònics.