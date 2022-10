Helena Solana Cazorla (Castelló d’Empúries, 1972). És Diplomada en Ciències Empresarials per la UdG i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. És regidora d’ERC des de 2015 i empresària del sector comercial d’Empuriabrava.

Castellonina inquieta, forma part del Govern de l'alcalde Salvi Güell amb la voluntat d'aconseguir que tots els nuclis del municipi es beneficiin de les accions de les seves àrees, claus per a l'economia local. Projecta l'impuls de l'emprenedoria amb l'ajut municipal.

En l’àmbit de la promoció Econòmica han fet nombroses actuacions durant aquest mandat. Pandèmia a part, quin balanç en fa?

Procurem fer-ne tantes com podem, dins un límit de coherència. Ara mateix hem començat la tercera campanya de dinamització comercial amb el Mou-te i rasca. Forma part d’una campanya més general sota el paraigua Mou Castelló i Empuriabrava, que té com a objectiu donar a conèixer l’oferta comercial i de restauració del municipi i que el mateix sector faci xarxa. Amb això pretenem que els clients es moguin i que facin ús del comerç local de proximitat. A Castelló i Empuriabrava la varietat comercial i gastronòmica és molt potent i atractiva. Les campanyes que hem fet fins ara han funcionat molt bé, els comerciants s’hi senten implicats i la col·laboració per part nostra és total.

És una manera d’evidenciar, també, que més enllà de la temporada turística, en els dos nuclis hi ha vida.

I tant, és així. Sempre procurem que la participació sigui global, dels establiments de tot el municipi, no només de la vila o de la marina. Som un tot. Aquí tenim una oferta molt gran, oberta tot l’any i amb vocació comarcal, som un centre de serveis per a tota la comarca. Aquestes campanyes que fem fora de temporada tenen la voluntat de visibilitzar aquesta realitat del nostre municipi.

Fa temps que s’ha trencat el mite que Empuriabrava era buida a l’hivern.

Sí, sí. Va néixer com a una urbanització d’estiueig, però ja està plenament consolidada com a nucli residencial de molta gent que hi viu tot l’any. És una evidència i això ha anat emparellat amb la consolidació d’aquesta important oferta comercial i de restauració que també és oberta tot l’any, sense oblidar el lleure i tot allò que té de bo el nostre municipi en tots els àmbits. Hi ha serveis per a totes les necessitats dels nostres veïns.

Més enllà de la promoció, també tenen en cartera potenciar les empreses d’àmbit local o les de fora que vulgui instal·lar-se aquí i la formació?

Sobretot volem potenciar l’emprenedoria. Volem que la gent que té idees i vol obrir o crear algun negoci ens ho faci saber per facilitar tot l’ajut que estigui a les nostres mans. Ens hem adherit recentment a una plataforma de la Diputació de Girona que permet als emprenedors contactar directament amb nosaltres via telemàtica per a conèixer les seves necessitats, encaminar-los i donar-los respostes que els siguin útils.

La sostenibilitat dels mercats també ha estat objecte de diverses accions per part de la seva regidoria, com ara potenciar l’ús de bosses reutilitzables per erradicar les de plàstic. Han funcionat?

Sí, en part, però és evident que hem de continuar insistint per tal que la desaparició del plàstic d’un sol ús sigui un fet. Hem de continuar insistint. El consumidor pot estar més o menys sensibilitzat, però el gran objectiu és que els placers, els marxants, compleixin la normativa i siguin un exemple de sostenibilitat. Si ho fem be, hi guanyem tots, en tots els sentits.