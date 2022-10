L’Ajuntament de Pau està portant a terme, al llarg dels mesos de setembre i octubre, les tasques de millora de la deixalleria municipal situada al sector dels Olivars, la qual després de 14 anys de funcionament requeria alguns treballs de reforma de certs elements malmesos.

Aquestes feines bàsicament consistiran a pavimentar un espai fins ara amb terra i que permetrà situar-hi de manera definitiva un contenidor per runes, refer la teulada del cobert de residus especials que la tramuntana havia mig esqueixat, retirar de forma poc o molt definitiva els canyers del perímetre de les instal·lacions i que amb el seu pes acaben malmetent la tanca, així com també refer aquesta tanca l’estat de la qual ja no permetia garantir la seguretat i el bon ordre de la deixalleria.

Les obres, amb un pressupost que voreja els 15.000 €, es porten a terme amb el suport financer de l’Agència de Residus de Catalunya, i la seva execució es fa coincidir amb l’inici d’una nova etapa en allò que fa al funcionament i la gestió de les instal·lacions.

Així doncs, aviat tots els habitatges de Pau rebran al seu domicili una targeta personalitzada que els permetrà accedir al programari informàtic a l’hora de fer les seves entrades de residus a la deixalleria, i que internament permetrà portar un detallat registre de totes les fraccions que es gestionen en aquest equipament.

Val a dir que la targeta d’accés a l’aplicació informàtica es lliurarà conjuntament amb un tríptic informatiu sobre els residus que podem portar a la deixalleria així com les condicions d’ús del servei de recollida de voluminosos a domicili, el qual recordem que és per mobles, electrodomèstics o andròmines que per les seves dimensions no puguis carregar amb el teu vehicle.

Recordem ja per últim que la deixalleria resta oberta els dilluns de 8 a 10 del matí i els divendres de 3 a 5 de la tarda, així com els primers dissabtes de cada mes de les 10 fins a les 12.