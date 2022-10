Marta Rodeja (l’Escala, 1983) era una de les persones de confiança del fins fa poc alcalde Víctor Puga i ho continua sent amb el seu successor, Josep Bofill. Escalenca de tota la vida, es mostra il·lusionada amb els projectes que té en cartera.

És la Coordinadora de Desenvolupament Econòmic i Cultural del govern i regidora de Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies. Llicenciada en Traducció i Interpretació (UPF), Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística (UAB) i Postgrau en Traducció i Tecnologies (UOC).

Vostès tenien unes bones expectatives sobre una temporada turística que havia de suposar el retorn de visitants de països estrangers que havien estat absents els dos anys anteriors. S’han complert?

L’estiu ha anat molt bé. Les xifres d’ocupació en els moments àlgids s’han acostat al cent per cent, amb vuitanta i noranta per cent durant molts de dies. Per tant, estem contents de com ha anat. Restauració i comerç també han tingut molt bones xifres. La restauració, sobretot, ha patit els problemes de personal i la pujada de costos, la qual cosa també ha repercutit en el seu balanç. Quant als perfils de turistes, hem recuperat els clients alemanys, dels Països Baixos, belgues... Que s’han sumat a les bones xifres de catalans, francesos, bascos... Molt positiu tot plegat.

Si analitzem l’oferta d’allotjament, troba a faltar més places hoteleres, per exemple?

És una oferta que ha anat augmentant de mica en mica. És cert que podria ser una mica més elevada per compensar l’oferta d’altres sectors, però també podem destacar algunes obertures, com la de l’Hotel Voramar. Iniciatives així són molt bones, perquè tenen voluntat d’estar oberts tot l’any, amb una oferta de qualitat. La tendència és cap aquí i és el que ens convé. Tampoc aspirem a tenir grans hotels, no és el nostre objectiu.

Han mantingut reunions amb els empresaris i comerciants en diverses ocasions. Què demanen a l’Ajuntament? Com voldrien que fos l’oferta escalenca?

Ens demanen més sinergies entre les activitats que s’organitzen i les entitats que en poden formar part. Aquesta passada setmana, per exemple, vam presentar el Campionat Europeu de Vela. Volem que tot el sector ho sàpiga per preveure l’allargament de la temporada. Amb la UBET, per exemple, tenim molt bona relació, amb reunions constants i treball per a planificar les diferents campanyes durant l’any.

La connectivitat és un dels grans temes pendents de resoldre, i més ara que amb la pandèmia el teletreball ha rebut un impuls important.

Cert. Aquesta és una de les demandes del sector privat, la millora de la connectivitat. Ens estem esforçant per donar-hi solució. Volem fer més evidents les ordenances que tenim, que donen més llibertat a les operadores. Incidim tant com podem posant totes les facilitats que tenim a les nostres mans.

La regressió del sector pesquer, que sempre havia tingut un pes econòmic important, i l’increment de demanda de serveis i turisme, fa replantejar les polítiques municipals?

L’economia va canviant i el turisme representa el vuitanta per cent del PIB local. Des de la nostra àrea fomentem la formació i les polítiques d’ajuts. L’objectiu és que el turisme ha de ser de qualitat, tant per qui el viu i el gaudeix, com per qui hi treballa, amb condicions bones, ben retribuïdes i amb empreses que puguin obtenir bons resultats. Sobre el sector pesquer, intentem donar-li valor tant com podem, amb campanyes com la del Viu amb blau. L’Escala no deixarà mai de ser un poble pesquer.

«No tenir cicles formatius ens perjudica a tots»

Com s’explica que l’Escala no pugui tenir cap oferta de cicles formatius, reiteradament denegats per Educació?

Lluitem des de fa molts anys amb aquest tema, no només des d’aquest mandat, ja en les anteriors es va insistir molt amb aquest tema. Ens donen molt pocs arguments. Simplement diuen els cicles que confirmen i si no ho confirmem, simplement vol dir que no t’ho han adjudicat. Unes vegades ens diuen que és qüestió de timing, altres de pressupost, però mai obtenim una resposta clara. Per nosaltres, la formació és cabdal i no tenir cicles ens perjudica a tots. Ho hem provat amb serveis de turisme i restauració, amb comerç... Vam demanar informàtica perquè ens van dir que era el que tenia més opcions i ho hem tornat a presentar. Continuarem insistint.

Vostè dirigeix una àrea que combina turisme i cultura. Una dicotomia molt escalenca.

Són àrees diferents, però que es complementen perfectament. La cultura és un element social, és clau i ens la creiem fortament més enllà de la repercussió turística que pugui tenir. Una societat en la qual l’activitat cultural sigui viva i rica, fa que sigui una societat millor amb una intel·ligència col·lectiva destacada. Això té una repercussió amb un turisme de qualitat que ens convé.

L’adquisició de Vilanera i la seva posada en marxa com a equipament públic tindrà una repercussió supramunicipal?

Sense cap mena de dubte. Enfoquem Vilanera no com un espai municipal, sinó com un espai de territori. Pensem en gran i som molt ambiciosos amb el projecte. Ha de revolucionar tot aquest espai amb totes les seves vessants de natura, investigació i recerca, noves ofertes turístiques.

Tenen en cartera l’obertura de l’Estany de Poma. Serà un revulsiu per a tota la zona de Riells?

Sí. Primer de tot, en gaudiran els escalencs perquè és un espai increïble, però també tindrà repercussió a tota la zona de Riells. Es generaran unes dinàmiques molt positives en aquella zona, no només ambientals i urbanístiques. Preveiem l’obertura de nous negocis. Hi haurà un abans i un després a tota la zona de Riells, una nova vida.