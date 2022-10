El passat dissabte 1 d'octubre es va celebrar a Palafrugell la novena edició de l'Oncotrail. La cursa benèfica, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, ha batut enguany el rècord de participació amb la presència de 318 equips i uns 2800 participants. També s'ha recaptat la xifra més elevada de la història de la cursa: 376.477,56€. Aquest número encara pot augmentar, ja que la plataforma de donatius segueix oberta.

La cursa es va iniciar a la plaça de Can Mario a les 9 del matí. El recorregut va comprendre 100 quilòmetres dividits en deu trams. L'equip campió va ser el Quetzal, que va finalitzar la prova en 9 hores i 32 minuts. De tota manera, altres equips han arribat a la meta durant la nit i el matí d'aquest diumenge.

El director d’Oncotrail, Lluís Comet, ha destacat el següent: «el més important d’aquesta cursa no és el temps que marca el cronòmetre, sinó la solidaritat amb els malalts de càncer, que creix any rere any, amb més equips i més recaptació». També ha parlat la presidenta d’Oncolliga Girona, Paqui Badosa, que ha ressaltat la funció dels més de sis-cents voluntaris de la cursa: «L'èxit d'aquesta cursa es deu sobretot a ells, als voluntaris que treballen durant tot l'any en l'organització i als que el dia de la cursa dediquen totes les hores que siguin necessàries per fer arribar el nostre escalf i suport als corredors des dels diferents avituallaments».

UN MODEL SOLIDARI A L'ALÇA

La primera edició de l’Oncotrail es va celebrar l’any 2013 i des d’aleshores el nombre d’equips participants i de donatius ha crescut de manera espectacular, passant dels 45 equips i 57.850 euros d’aquell primer any, als 318 equips i 376.000 euros d'aquesta edició. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar, si bé són molts els que depassen amb escreix aquesta quantitat. En total, en les nou edicions celebrades fins ara s’ha recaptat més d’un milió i vuit-cents mil euros.

Els donatius es destinen principalment a cobrir necessitats dels hospitals gironins a les quals d’administració no pot arribar, com ara la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia i plantes d'hospitalització, però també es dedica una part a la investigació de la malaltia dins de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona i una altra als serveis que ofereix la mateixa Fundació Oncolliga per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts: suport psicològic, estètica oncològica integral, banc de perruques, grups de gimnàs i marxa nòrdica, préstec de material, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic o llar-residència per a afectats i familiars.