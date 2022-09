Figueres continua sent la ciutat de Catalunya que té més comerços i més metres quadrats comercials per habitant de Catalunya. Segons les dades de 2021 del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, la capital empordanesa té 16,84 comerços per cada 1.000 habitants. És, a més, el municipi de més de 20.000 habitants amb més comerços i metres quadrats comercials per habitant, per damunt d’altres ciutats destacades en aquest aspecte com ara Sitges (16,75 per cada 1.000 habitants), Vic (16), Barcelona (14,59) i Girona (13,79).

Aquesta oferta comercial es concentra en diferents zones de la ciutat i, molt especialment, en el nucli antic, conegut popularment com el Rovell de l’Ou. En tractar-se d’una zona de vianants, la circulació de vehicles està teòricament restringida, però les necessitats dels comerços, bars i restaurants de rebre mercaderies i l’increment dels serveis de paqueteria amb lliurament a domicili els set dies de la setmana genera algunes situacions perilloses en hores punta o quan hi ha molta presència de visitants durant la temporada turística. Aquest fet ha quedat en evidència aquest estiu quan han coincidit vianants i furgonetes en carrers com el Maria Àngels Vayreda, la pujada de Sant Pere o la plaça de l’Ajuntament, amb l’agreujant de la difícil convivència del pas de vehicles amb els nombrosos visitants del Museu Dalí. La presència de camionetes de repartiment s’ha donat a totes hores i ha aixecat els recels dels gestors d’algunes terrasses de bar i els veïns de la zona. Diversos incidents, sense conseqüències greus, han estat un seriós avís sobre la problemàtica del trànsit en el Rovell de l’Ou –vegeu el requadre inferior. El regidor responsable de Mobilitat, Xavier Amiel, reconeix que la situació «és insostenible. Estem al cas que aquest estiu la problemàtica de l’excés de vehicles de transport a la zona comercial s’ha incrementat. Estem treballant per a posar-hi solució, ja que no s’està complint la restricció de pas més enllà de les deu del matí». Amiel vol que «la Guàrdia Urbana sigui estricta amb tots aquells transportistes que entrin al Rovell de l’Ou quan no toca. Hi ha zones de càrrega i descàrrega que són les que s’han d’utilitzar», diu, tot i reconèixer que «d’aquestes també se’n fa un mal ús, amb vehicles que no hi han de ser o d’industrials que s’hi estan hores i hores sense marxar». A més, el regidor considera que «aquest abús perjudica la imatge de la ciutat i fa malbé el paviment dels carrers». Turistes, veïns i transportistes, una mala combinació El dijous 18 d’agost, un conductor va estar a punt d’atropellar una dona amb cotxet mentre reculava a la plaça de l’Ajuntament. Uns vianants que passaven per allà van advertir-lo de la situació. El dimecres 24 d’agost, un noi amb patinet va topar frontalment amb una altra furgoneta, a quarts de dues del migdia, mentre aquesta sortia pel carrer Maria Àngels Vayreda. Tot va quedar en un ensurt, però l’escena es va produir amb el carrer ple de visitants. Zona de «prioritat invertida» L’Ajuntament ha anunciat la transformació de la mobilitat de quatre carrers de la ciutat en zona de «prioritat invertida». Això significa que els vianants tindran prioritat per damunt dels vehicles, que estaran limitats a circular a 20 quilòmetres per hora. Es tracta de carrers que actualment són de plataforma única: carrer de la Jonquera, Peralada, Barceloneta i Muralla. Aquesta decisió del Govern, juntament amb la resta de carrers de la ciutat on la velocitat està limitada a 30 km/h, està orientada a pacificar el trànsit en la trama urbana de la ciutat.