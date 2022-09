L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha tornat aquest matí de dimecres a la nostra trobada digital on ha contestat en directe més d'una vintena de preguntes formulades pels nostres lectors.

Per un error tècnic, moltes persones usuàries han tingut problemes per enviar les preguntes i hem hagut de finalitzar la sessió abans del previst. Tot i així, s'han pogut parlar de temes diversos com el Parc Eòlic Tramuntana, els festivals, la situació del top manta o la temporada turística. D'aquesta, l'alcalde ha celebrat la "massiva" afluència de visitants aquest any però, també ha alertat, que això ha suposat "posar al límit molts serveis municipals, també la neteja".

