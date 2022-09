L’Exèrcit de Terra tornarà a utilitzar el castell de Sant Ferran de Figueres com a escenari dels actes previs a la celebració del dia de les Forces Armades. Entre les activitats programades hi haurà dues jornades de portes obertes els dies 7 i 8 d’octubre, una jura de bandera per a civils a la plaça d’Armes i un concert en el pati interior de l’edifici del Consorci de la fortalesa.

«La jornada de portes obertes té com a finalitat acostar la ciutadania a la realitat de la feina dels diferents cossos militars i de seguretat de l’Estat que són presents en el territori», explica el coronel Salvador Medrano, comandant militar de Girona i cap del Regiment Arapiles 62, la unitat d’infanteria que té la seva seu a la base de Sant Climent Sescebes i que forma part de les unitats capdavanteres en els desplegaments internacionals de l’Exèrcit espanyol d’aquests darrers anys. Aquest fet es podrà comprovar durant les diferents activitats que es duran a terme durant les jornades de portes obertes en el fossat del castell on, entre altres equipaments, es mostraran els vehicles blindats de combat Pizarro, la punta de llança del Batalló Badajoz que pertany al Regiment. Efectius i vehicles d’aquest batalló estan desplegats a Letònia des de 2019 dins de la missió Enhaced Forward Presence (eFP-IV) de l’OTAN. També hi haurà l’Uro Vamtac, un altre vehicle blindat de desplaçament ràpid. L'Exèrcit organitza una nova jura civil de bandera al castell de Sant Ferran de Figueres per commemorar el 12-O Tant divendres com dissabte, a les cinc de la tarda, hi ha prevista una demostració dinàmica d’assalt d’un escamot mecanitzat. «Consistirà a mostrar al públic com un grup d’infanteria embarcat en el seu vehicle de combat (VCI) fa la fase d’aproximació cap a l’objectiu, desembarca i fa la darrera fase d’acostament a peu amb l’assalt final a l’objectiu», segons la informació facilitada pel Regiment Arapiles. Les jornades de portes obertes començaran divendres a les quatre de la tarda. A més dels materials i capacitats de la unitat de Sant Climent també hi haurà exposicions i exhibicions d’altres cossos militars, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, amb unitats del Seprona, de rescat de muntanya, d’activitats subaquàtiques i Tedax. Amb el Cap d’Estat Major El dissabte 8 d’octubre, a les 12 del migdia, el pati d’armes de Sant Ferran acollirà una jura de bandera per a civils. L’acte serà presidit pel cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, el general Amador Enseñat. Aquesta activitat ja va tenir lloc a la mateixa fortalesa el 2017 i va aixecar reaccions contràries. Defensa espera la presència d’uns tres-cents juradors. El mateix dissabte, a les vuit del vespre, hi haurà un concert obert a tothom per part d’una Unitat de Música de la Inspecció General de l’Exèrcit. L’entrada és gratuïta i només cal sol·licitar invitació als telèfons 972 558 404 i 972 558 406 o al correu regimiento-infanteria-apapiles62@mde.es.