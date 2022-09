El Teatre Municipal de Roses ha acollit aquest dissabte l’acte oficial de celebració del 20è aniversari entre els municipis de Beas de Segura (Jaén) i Roses. L’acte ha comptat amb la intervenció dels exalcaldes d’ambdues poblacions, actuacions musicals i de dansa i, tancant l’acte, els parlaments i signatura de renovació de l’agermanament a càrrec dels dos actuals batlles, José Alberto Rodríguez (Beas) i Joan Plana (Roses).

La celebració ha finalitzat amb una degustació de productes gastronòmics típics d’ambdues poblacions per a totes les persones assistents.

Una delegació de regidors i regidores de l’Ajuntament de Beas, encapçalada pel seu alcalde, José Alberto Rodríguez, han visitat aquest cap de setmana Roses per participar, juntament amb alcalde, regidors i regidores de Roses, en la celebració dels actes de celebració del 20è aniversari de la signatura de l’agermanament entre ambdues poblacions, que tingué lloc el 15 de juny de l’any 2002. L’acte de commemoració oficial ha tingut lloc aquest dissabte al Teatre Municipal, amb un acte obert al públic.

La celebració s’ha iniciat amb l’audició de la peça El Ball de les Honres, interpretada al flabiol per Manel Pedreira. A continuació, han intervingut els exalcaldes de les dues poblacions que signaren la declaració d’agermanament l’any 2002, Carles Pàramo per Roses i José Munera per Beas (aquest darrer a través d’una projecció de vídeo), així com el del també exalcalde de Beas, Sebastián Molina, assistent a l’acte.

Una actuació musical i de dansa a càrrec de la formació Jaleo Flamenco Show, ha donat pas als parlaments dels actuals alcaldes de Beas i de Roses, José Alberto Rodríguez i Joan Plana, que, per finalitzar l’acte, han signat la renovació de l’agermanament, testificant la voluntat mútua per "renovar els compromisos d’agermanament presos fa 20 anys i la voluntat d’estrènyer i afavorir els vincles permanents que uneixen els dos municipis, fomentant tota mena d’intercanvis entre els habitants de les respectives poblacions dins el marc d’una comprensió mútua pel que fa al sentiment viu de fraternitat".

La celebració ha finalitzat amb una mostra gastronòmica on les dues delegacions i tot el públic assistent, han pogut degustar productes i plats típics d'ambdues poblacions.