El passat dissabte 26 de setembre, es va dur a terme a l’Auditori Caputxins de Figueres l’acte central de la setena edició del Science Needs You! que promou l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i que enguany té com a lema “Intel·ligència Artificial a l’abast”.

Àngels Yécora, secretària de l'ACDIC, valora molt positivament el desenvolupament d'aquesta setena edició: "Han vingut més d'un centenar de persones que ha omplert l'aforament que teníem disponible, i molts d'ells eren joves, que és al públic al qual volem arribar amb preferència. Això ens satisfà molt. D'altra banda, aquest any destaquem com de bé s'han complementat tots els ponents i la seva qualitat, creant un programa realment interessant i coherent".

El tret de sortida el va donar el president de l’ACDIC, Carlos F Sopuerta, qui va fer una síntesi del protagonista històric escollit enguany: el científic britànic Alan Turing, matemàtic de formació, considerat el pare de la informàtica teòrica i de la Intel·ligència Artificial. I a qui, tot i la seva importantíssima contribució, no només en la ciència sinó també a la finalització de la Segona Guerra Mundial, en desxifrar els codis de la màquina nazi ‘Enigma’, va ser perseguit per la seva homosexualitat, cosa que el va conduir al suïcidi amb 41 anys.

La conductora de l’acte va ser la periodista de RTVE Montse Rigall, la qual, a banda de presentar els ponents, va dialogar amb tots ells al final de cada xerrada, creant una gran sensació de fluïdesa en el decurs de la jornada.

Pel que fa a les conferències, la doctora en Informàtica en les especialitats d’Estadística Computacional i Intel·ligència Artificial, Karina Gibert Oliveras, en la seva xerrada “Intel·ligència Artificial: Què és i com ens afecta?” va explicar perquè l'IA és tan important ara i encara ho serà més en el futur. Com a dada per xifrar la seva rellevància, va comentar que, en quests moments, la IA suposa el 13% del PIB a Espanya, i que es preveu que tingui un creixement del 5% acumulatiu en els propers anys.

El director de la càtedra ‘Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC)’, Albert Sabater Coll, en la conferència “Intel·ligència artificial, és clar que sí, però a foc lent!” va abordar les implicacions ètiques que comporta l’ús de la IA, dient que té aspectes positius però també negatius, i que, per tant, s’ha d’avançar amb cautela. Va explicar que algunes empreses volen introduir moltes coses que la societat encara no pot assumir. I va fer esmena a la bretxa digital entre homes i dones, entre gent gran i joves, i sobretot, entre les ciutats i el món rural, on alguns pobles segueixen sense estar connectats.

El responsable d'eines d’intel·ligència artificial per a la generació de coneixement i productes al Futbol Club Barcelona, Jordi Mompart Penina, a la xerrada “Intel·ligència Artificial i Tecnologies Blockchain al FCB” va parlar de totes les aplicacions que des del club fan servir a l’estadi en qüestions com la venda d’entrades o els fluxos de mobilitat de gent, així com en la recopilació de dades dels jugadors durant els partits. I també de l’aplicació de tecnologies Blockchain com els NFT (Non-Fungible Tokens) per a la generació de riquesa –fa poc es va vendre una foto de Cruyff per 700.000 euros- . O del futur metavers blaugrana que s’anomenarà ‘Barçavers’.

La jornada es va cloure amb la taula de debat “Oportunitats i amenaces a la Intel·ligència Artificial” en què van participar els tres ponents del dia moderats per Montse Rigall i en què, entre altres coses, es va parlar de la utilització del programa IVERES on s’utilitza la IA per al control les Fake News, i a propòsit del qual, alguns ponents com Jordi Mompart van mostrar el seu desacord en el fet que hi hagi un sol criteri de valoració, mentre que Karina Gibert va insistir en el fet que caldria crear espais especialitzats per temes a les xarxes digitals, o Albert Sabater, que va criticar la impunitat en les opinions a les xarxes socials. Rigall, implicada en primera persona en el programa, va dir que és preferible educar els nens més que no pas intentar coartar les xarxes.

La clausura institucional la va fer el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, qui va insistir en que la ciència és cultura i en el ferm suport de l’Ajuntament a les jornades. Membres del consistori, tant del govern com de l’oposició, van ser també entre el públic durant l’acte.

‘SNY-Science Needs You!’ (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament d’Amposta, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, el Futbol Club Barcelona, el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, el Cineclub Diòptria, l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC, el Jugamat, grup de treball de professores i professors de matemàtiques de secundària i batxillerat de l'Alt Empordà; i “Va de Ciència”, grup de treball de professores i professors de ciències de secundària i batxillerat de l’Alt Empordà.