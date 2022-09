El passat divendres es va celebrar al Castell de Llers una nova sessió de les jornades de formació gratuïta que la Federació Catalana de Caça del territori de Girona ofereix als seus federats. En aquesta ocasió, la classe magistral tenia el tir com a eix central. A càrrec de Ramon Fitó, es va explicar als interessats diferents aspectes d'aquest punt crucial de la pràctica cinegètica. En primer lloc, es va fer una classe teòrica i després casos pràctics a partir del simulador de tir amb el qual compta la Federació Catalana.

Els setze participants van ser els primers que van insciure's al formulari en línia que es va obrir. Aquestes formacions es van fent al llarg de l'any per tal de millorar l'efectivitat en la pràctica cinegètica. A banda, aquest mateix any, s'han fet formacions per tal de millorar la seguretat durant les batudes.