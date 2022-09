«A finals d’any, tindrem l’ajuntament en un edifici com cal, i no en barracons»

Nascuda a Calonge l'any 1974, Anna Palet (Junts) és alcaldessa de Vilanant des de 2011. Durant aquest temps, els seus equips de govern han apostat per tirar endavant propostes que han buscat reforçar el teixit social i cultural del poble, així com millorar la qualitat de vida dels convilatans.

Vilanant és l’exemple clar que «micropoble» pot ser perfectament un sinònim de vida, d’activitat, d’empenta. I és que el municipi, tot i les dificultats que suposa afrontar una pandèmia, té molts projectes entre mans.

Han estat temps feixucs. Com els han viscut a Vilanant?

Ha estat difícil, certament. Però tot i les dificultats que hem tingut, que han estat moltes, i malgrat que encara falten uns mesos per acabar la legislatura, en faig un balanç positiu. Així i tot, sí, és cert que la pandèmia ens ha afectat molt; ha aturat tota l’activitat. Pràcticament, durant un any, totes les accions estaven enfocades en aquest aspecte.

Això ha fet aturar projectes?

Aturar del tot no, retardar-los, sí. Nosaltres vam començar el mandat amb uns objectius bastant clars, sempre amb una porta oberta perquè no saps com serà la legislatura. Però tenim molt clar el nostre projecte de poble.

De fet, la finalitat principal d’aquest mandat era tancar el triangle que es va obrir el 2013 per tal que el municipi tingués les dependències municipals necessàries. S’ha aconseguit?

Sí, ara aquest projecte de futur es conclourà. Quan vam entrar al consistori, no teníem ni ajuntament, ni escola, i per això es va arreglar un edifici municipal que havia de ser el consistori. Un cop el vam tenir acabat el vam cedir a Educació perquè fos l’escola, i com a conseqüència l’equip de govern ens vam instal·lar en els barracons de l’escola, on encara hi som. Ens faltava el punt final d’adquirir un edifici que fos l’ajuntament. Ho vam fer el 2015, amb l’ajuda de totes les institucions. Ara, l’edifici del futur ajuntament podrà ser finalment reformat.

Per què no s’ha fet fins ara?

No s’ha pogut fer fins ara perquè un altre hàndicap és que en totes les legislatures ens ha coincidit amb la crisi econòmica, i això ha fet que moltes de les subvencions bàsiques per a un municipi petit, no hi fossin. Un exemple és el PUOSC, una ajuda per executar obres «importants», i d’ençà que estem al consistori només ha sortit ara. És per això que actualment estem restaurant l’edifici, i a finals d’anys tindrem l’ajuntament en un espai com cal.

Alhora, des del consistori vostès sempre han apostat per potenciar els seus atractius, sobretot de la mà del projecte que enguany han engegat: Vilanant, patrimoni i paisatge.

Nosaltres tenim un municipi ric en paisatge i patrimoni, que té molta cultura i que creiem que s’ha de potenciar. D’aquí neix aquest projecte, que engloba tot el que creiem que Vilanant pot oferir als seus vilatans, però també a la gent que ve de fora. A més, sempre pensant en un model de turisme sostenible, i tenint present el medi ambient i el canvi climàtic. Hi ha aspectes que hem de potenciar i donar-los a conèixer. D’aquesta manera, podrem preservar-los i protegir-los.

Un altre projecte pendent és la creació del centre d’interpretació de la pedra seca. En quin punt es troba?

Ara hem demanat una subvenció de cultura immersiva a la Generalitat, i ara falta veure si ens la concediran. Aquest ajut ha de permetre tirar endavant el centre d’interpretació de la pedra seca, on la base principal serà l’audiovisual. Estarà situat a l’edifici del Trull, què és un edifici petit, i funcionarà a través de l’audiovisual. Concretament, es projectarà un màping, que ens explicarà coses que passaven antigament dins aquest trull. És una innovació, i creiem que és acció atrevida culturalment parlant.

Paral·lelament, manca un camí de connexió entre els dos nuclis del municipi, Vilanant i Taravaus.

Ara, de fet, hem fet un carril al voltant de la carretera perquè la gent pugui caminar, i el volem allargar. Tenim present un projecte d’un carril de vianants i de bicicleta que enllaçarà Vilanant i Taravaus, i també amb el camí nou que hem fet al voltant de la carretera. Així, la gent podrà fer la volta a tot el terme municipal sense haver de trepitjar carretera.

També resta pendent arreglar el passadís del Manol, oi?

Sí, perquè està bastant malmès. Alhora, cal regular el trànsit per aquesta carretera que va de Vilanant a Taravaus. Últimament, ens passen camions de gran tonatge, i això fa malbé el passallís. En aquest sentit, de cara a un futur ens hem de centrar en una cosa que fins ara no hem pogut fer: arreglar els carrers del poble. Estan bastant malmesos, i necessiten ser reparats. En som conscients. A més, a Taravaus tenim carrers que no estan asfaltats. S’ha d’arreglar.

Veig que Vilanant té corda per estona. Com encaren el futur, ara que s’aproxima el final del mandat?

Soc realista i m’agrada tancar etapes, tot i que a vegades és a difícil. Evidentment, sempre quan ho fas deixes la porta oberta perquè hi hagi continuïtat. Tot el que fem ho fem de cara a un futur. D’idees en tenim, però cal dir que tots els nostres projectes, estan condicionats per subvencions que ens concedeixin. El pressupost és baix; cobreix ben bé les despeses del dia a dia.