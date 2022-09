El passat mes d'agost l'assemblea de Llançà-Portbou es va reunir per escollir per unanimitat Gael Rodríguez Garrido com a alcaldable socialista de Portbou per les properes eleccions municipals del maig. Rodríguez farà la seva presentació oficial el dissabte 1 d’octubre, a les 10.30 h als jardins del centre cívic de Portbou. Sota el lema "És el moment de Portbou", l'acompanyarà el primer secretari del PSC i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa.

Rodríguez serà ratificat definitivament al Consell nacional que els socialistes celebraran al novembre. Amb 18 anys, el portbouenc, serà un dels candidats més joves del país. L'alcaldable socialista fa el pas endavant perquè considera que “el primer poble de Catalunya es troba en declivi i necessita un lideratge nou per encarar els reptes de futur”. "Portbou és el poble que m'ha vist néixer i créixer fins avui. Molts portbouencs han de marxar a buscar-se la vida però jo vull que proporcioni oportunitats de futur a la gent perquè no hagin de marxar. Portbou mereix un alcalde compromès, dedicat i que se centri en els problemes reals del municipi i dels portbouencs i portbouenques. Si els votants m’ho permeten, jo vull ser aquest alcalde". Rodríguez, que començarà els estudis universitaris aquest curs, és especialista en coordinació i direcció d’un gabinet d'alcaldia per la Universitat de Girona. Compagina els estudis amb el món laboral a Portbou. També participa i forma part de diferents associacions del municipi com el Club Esportiu Portbou o el Club nàutic de Portbou. “Afronto aquest repte amb molta responsabilitat i confiança. Representar els socialistes de Portbou és un orgull i treballar pel poble serà una experiència magnífica. La meva joventut és sinònim d’empenta, treball i il·lusió però, sobretot, d’una gran estima i dedicació per a Portbou i per tota la seva població” ha conclòs el jove candidat.