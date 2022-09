La posada en funcionament dels Horts Comunitaris i Ecològics de Castelló d’Empúries ha tingut una molt bona acollida, no només pel nombre de sol·licituds rebudes, que van obligar a ampliar l’oferta de parcel·les, sinó també per l’excel·lent treball dels participants. El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament ha mostrat la seva satisfacció per l’arrencada d’aquesta experiència comunitària i compartida, que fomenta una consciència pel territori, pel cultiu i pel consum de productes ecològic.

És per aquest motiu que, ara que ha passat l’estiu, es tornen a engegar un seguit de propostes en aquest espai dins el cicle anomenat La Tardor als horts. Tal com ha anunciat Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, «iniciem una nova campanya d’activitats obertes a tothom amb la finalitat de tornar a obrir a la ciutadania els horts comunitaris i portar a terme activitats que tinguin un esperit crític, amb responsabilitat social, sostenibilitat i proximitat. Volem continuar treballant sobretot per aquest desenvolupament comunitari i intergeneracional entre les nostres veïnes i veïns». Aquestes activitats segueixen la mateixa línia que les de la primavera, amb l’objectiu de crear un espai de consciència, coneixement i reflexió en un moment on ens cal més que mai valorar els beneficis del contacte amb el territori. És per això, que les activitats ja es posaran en marxa dissabte 24 de setembre, amb una jornada d’introducció a l’agricultura ecològica, titulada Com fer el teu hort ecològic, que tindrà continuïtat el dia 1 d’octubre. Ambdós dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia.