L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat el projecte per crear un carril bici que connecti el camí dels Termes amb el passeig de Riells, passant pel futur parc de l'Estany de Poma. La iniciativa s'ha presentat coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat.

Els serveis tècnics municipals ja estan redactant el projecte del primer tram, que aniria des del camí dels Termes al carrer del Pi Gran resseguint el carrer dels Cossis. El carril bici ocuparia l'espai d'una de les línies d'aparcament d'aquest carrer i caldria modificar algun tram de vorera per tal de fer-lo possible.

Un cop s'hagi pogut desenvolupar el planejament del futur parc de l'Estany de Poma (que ja té llum verda per iniciar-se per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya), el carril bici seguirà per dins del parc per acabar connectant amb el passeig de Riells a través del carrer Naintré.

L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, apunta que el primer tram es preveu que s'executi a principis de l'any vinent, per anar continuant a mesura que es pugui anar obrint el futur parc de l'Estany de Poma al públic, que també preveu diferents itineraris a peu.

Tant la zona del camí dels Termes (d'accés al Montgrí), com la del passeig de Riells són molt utilitzades pels ciclistes i el nou carril bici té per objectiu convertir-se en una connexió directe entre el mar i la zona interior, reforçant les possibilitats de les rutes que hi ha entorn de l'Escala.