Queixes a Cadaqués pel servei de transport públic

«Mama, que el bus ha marxat sense ningú a dins, perquè estàvem tots canviant els tiquets. És que hi érem tots els de Figueres i els de Roses. El pitjor és que no ha acceptat el tiquet aquest sense canvi». Són missatges de l’Alba Figueres, estudiant de batxillerat a Roses, a la seva mare, el dijous 8 de setembre passat, quan setze estudiants de Cadaqués van quedar fora de l’autobús de Sarfa que agafen cada dia a les 7 del matí per anar a l’institut a estudiar Batxillerat o Cicles Formatius, estudis que no s’ofereixen al poble.

L’incident va ser denunciat a xarxes socials per Ivan Prudkin, un dels pares afectats, i de seguida es va viralitzar. El «tiquet» al qual fa referència l’Alba és un abonament de deu viatges, que pel funcionament del servei els cal bescanviar per bitllets individuals. En ser encara temporada turística, la cua de les taquilles era llarga, i a les 7 en punt el conductor va marxar deixant fora el grup de joves i sense permetre’ls bescanviar els bitllets a bord. El següent autobús, que surt a les 7:45, no els permet arribar a temps a classe, i per això alguns pares els van dur en cotxe.

Pares i alumnes s’han organitzat per fer demandes de millora conjuntament i expliquen que aquest fet puntual ha estat la gota que ha fet vessar el got. Prudkin assegura que «cal buscar solucions a llarg termini», ja que consideren que els horaris i el servei no s’adapta a la realitat del territori. «És una reivindicació històrica. Fa anys vam intentar demanar un autobús només per aquests joves, i no va ser possible, ara només demanem que s’adaptin una mica els horaris del servei regular de Moventis».

En total hi ha 41 estudiants de Cadaqués d’entre 16 i 17 anys que s’han de desplaçar diàriament a Roses i Cadaqués, sense alternativa de transport, i que en alguns casos tarden fins a una hora i mitja des de casa fins a l’institut. Demanen que s’adaptin els horaris i les parades de Roses i Figueres (en alguns casos, l’autobús pot parar davant de l’institut o a prop) i que es millori el sistema de validació dels abonaments.

Pia Serinyana, alcaldessa de la població, explica que en tractar-se de transport interurbà no en tenen la competència, que és de la Generalitat. No obstant això, es van reunir amb gerents de l’empresa Moventis per traslladar-los les demandes. La resposta va ser que l’incident no es repetirà, perquè d’ara endavant els conductors permetran validar els abonaments de 10 viatges a bord de l’autobús quan no sigui possible fer-ho a l’estació. Prudkin, però, considera que l’Ajuntament «s’hauria d’involucrar més i tenir una política clara per a tots els joves de Cadaqués que han d’anar a fora per fer Batxillerat o Cicles», amb polítiques com ajudes en el preu dels abonaments de transport. Serinyana assegura que els caldrà estudiar-ho des del consistori.

Moventis no ha respost als reiterats intents d’aquest mitjà per contactar amb un dels responsables, responent només que es remeten a la resposta donada des del consistori.