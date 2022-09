Figueres aprova invertir 1,1 milions d’euros per a la reforma del Museu de l’Empordà

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat en Junta de Govern Local el projecte la inversió d’1,1 d’euros per a la reforma per a transformar el Museu de l’Empordà.

Els treballs abordaran la reforma de la façana principal, la d’un nou accés pel carrer Enginyers, i la renovació de les plantes superiors on es traslladaran les oficines, entre altres millores.

El Museu de l’Empordà va reobrir les portes el 10 de febrer després de quatre mesos tancat per les obres de reforma per millorar l’accessibilitat de l’edifici. Els treballs, que van costar 244.000 euros, corresponien a la primera fase d’una rehabilitació que ha de transformar l’edifici en una millora per impulsar-lo. En aquests treballs es van eliminar dos trams d’escala que donen accés a la recepció.

Recuperen l’auditori

També es va habilitar un espai de benvinguda més ampli per a botiga i llibreria. A més,es va recuperar l’espai soterrani amb auditori, que fa anys que estava tancat perquè no complia la normativa antiincendis.

El cost de la primera fase de la reforma ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, que hi ha aportat 200.000 euros.

La Junta de Govern Local va aprovar aquesta setmana inicialment el projecte de reforma en la segona fase que inclou la important inversió que ha de permetre acabar de millorar el conjunt de l’edifici.

La part més important amb 537.235 euros d’inversió contemplarà un amillora a la façana i les obres necessàries a la tercera planta per la nova funció com a oficines que es traslladaran des de la primera planta, així com millores en serveis.

Amb una inversió de 415.574 euros es contemplen les obres a la planta baixa la quarta planta, a banda depavimentació i serveis, planteja els canvis a la façana del carrer Enginyers que es convertirà en l’entrada alMuseu de l’Empordà amb la unió de l’espai educatiu actual a la sala d’exposicions temporals.

La resta de treballs se centren en canvis interiors i millores en serveis com climatització, electricitat i pavimentació de l’espai amb una inversió de 241.640 euros.

Un museu del territori

La història del Museu de l’Empordà es remunta al 1885 quan va rebre els primers dipòsits del Museu del Prado. Durant prop de 25 anys la seu del Museu va ser l’Institut Ramon Muntaner.

Va començar a nodrir-se d’un fons artístic amb adquisicions, col·laboracions amb altres institucions i donacions.

El fons contempla col·leccions d’arqueologia, art medieval i pintura dels darrers dos-cents anys. L’edifici actual es va inaugurar el 1971 i va ser obra de l’arquitecte Alexandre Bonaterra.