Nascut a Cabanes l'any 1977, Àlex Hernández (Junts per Cabanes) és alcalde des de 2011. Abans, havia estat regidor durant l'alcaldia de Josep Terrats, entre 1999 i 2004. També és conseller comarcal de Benestar Social des de 2015.

A les portes del final del mandat 2019-2023, analitzem l’actualitat del municipi de Cabanes, que té projectes que s’han vist ajornats per culpa de la pandèmia de la Covid-19.

Aquest ha estat un mandat difícil. Quina valoració en fa?

En faig una valoració fatal. Ha estat un mandat molt insípid que deixa un sabor agredolç. Amb la Covid-19, el dia a dia s’ha vist alterat completament. Vam passar de tenir una dinàmica on es plantejaven uns projectes que havien d’anar un rere l’altre, a treballar en nous escenaris plens de protocols, protecció i limitacions. Això ens va alterar una mica i els projectes que teníem es van desvirtuar una mica. I ara arribem a final del mandat amb moltes propostes pendents que no hem pogut engegar per donar prioritat a altres problemàtiques.

Té pensat tornar-se a presentar a les eleccions municipals?

Sí. De fet, la idea inicial era tornar-me a presentar un mandat més, però amb la vivència d’aquests darrers anys que no hem pogut aprofitar, encara ho tinc més clar. També molts companys que aquest era el seu primer any a l’equip de govern, no han pogut tirar endavant projectes. Tenim ganes de fer-ho.

En aquest sentit, un dels projectes que queda pendent és la posada en marxa del nou POUM.

Sí. Ara procedirem a la licitació i el posarem en marxa abans d’acabar el mandat, tal com ens vam comprometre. No ha donat temps a executar-ne una bona part, però el volem iniciar. D’aquesta forma, qui entri al govern, siguem nosaltres o no, es veurà obligat a tirar-lo endavant. Al final, ja és un acte de responsabilitat. A les alçades que estem, tenir el planejament que tenim, que és de 1982, porta molts conflictes tant en l’àmbit de l’Ajuntament com en el veïnal. Cal una normativa adequada als temps actuals.

Alhora, també queda pendent la reurbanització de la travessia del poble, el carrer Dos de Maig. També serà una realitat abans d’acabar el mandat?

Ens havia de donar temps a posar-la en marxa, però al final hi ha hagut un canvi de criteri amb el cablejat elèctric. Això ha suposat haver de reformular la proposta a Endesa perquè confeccionessin el pressupost pel soterrament, i encara no ha arribat. Com que el nou projecte anirà condicionat al que ells passin, i encara s’haurà de licitar... Jo crec que tot plegat no permetrà que les obres comencin abans de les eleccions municipals.

En canvi, l’ampliació del cementiri municipal es podrà fer en aquest mandat?

Mirarem d’engegar-la l’abans possible. Val a dir, però, que totes dues actuacions, la del carrer Dos de Maig i la del cementiri, nosaltres les vam sol·licitar per l’any 2022, però la Generalitat ens les va concedir per l’anualitat de 2023. Per tant, no anem endarrerits. Ara bé, la nostra voluntat era executar-les el 2022 avançant els diners nosaltres, i el 2023 sol·licitar la subvenció. Però si les fem el 2023, sigui en el primer semestre o segon, entraran en l’anualitat que tocava.

Paral·lelament, la perillositat de la carretera de l’Aigüeta, la C-252, és un problema patent des de fa vint anys. Hi ha previsions de millora?

Esperem que el pla de reforma tiri endavant el projecte i que se solucioni tant els problemes de trànsit com que es doti aquella carretera d’unes voreres i infraestructures que millorin la seguretat del veïnat que viu allà. Però el cert és que amb el problema de l’Aigüeta estem treballant molt, no només en el tema del vial, sinó en diferents àmbits.

En quins, concretament?

D’una banda, estem treballant per millorar la gestió de residus i del clavegueram. I d’altra banda, treballem en el tema de la seguretat. Aquell veïnat té una situació molt complicada. És un problema endèmic que es va agreujant a mesura que passen els anys. Des de l’Ajuntament hem demanat suport a presidència de la Generalitat a través de la Delegació de Govern a través d’una visita que va fer la delegada, Laia Cañigueral, ara fa poc. Estem treballant.

De fet, allà, a l’Aigüeta, és on també es concentren grans quantitats de residus, un problema que també ha afectat altres punts del poble de Cabanes.

Sí. Estem contínuament retirant residus. És un tema que ens desborda. Hem tingut reunions amb Agents Rurals, amb Mossos d’Esquadra, amb la Generalitat, etcètera per mirar de trobar una solució. També vam intentar que l’Agència Catalana de Residus ens pogués programar un sistema de subvencions que ens ajudessin. Però res. I la despesa que per nosaltres suposa retirar totes aquestes tones, és molt gran.

A més, ho han de fer sistemàticament.

Sí. La darrera actuació que vam fer va ser fa més d’un any i tenia un cost de 20.000 euros, per exemple. S’havia generat un punt d’abocament indiscriminat i vam actuar. I ara torna a estar força malament aquella zona.

A la vegada, Cabanes també posseeix patrimoni històric interessant. Un d’ells és l’aeròdrom republicà de la Guerra Civil Espanyola. Tenen previst fer alguna acció per potenciar-lo?

En el seu moment, a través d’una iniciativa externa que ens va proposar l’Ajuntament, es va fer unes visites, i va estar molt bé. Es va donar a conèixer, es va explicar la història, es van fer tríptics, etcètera. A partir d’aquí, no té gaire més recorregut. Sí que és un punt visitable, però en estar en un sol privat, és difícil fer molta cosa més.

Vostè, a banda de ser alcalde de Cabanes, és conseller comarcal de Benestar Social. Aquesta també ha estat una època difícil per aquesta àrea del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Sí, han estat temps complicats. Primer va ser la pandèmia, i després la crisi dels refugiats d’Ucraïna, que vam haver de gestionar nosaltres. Vull agrair els professionals de l’Àrea que en totes les situacions han fet una tasca excel·lent. Però les conseqüències de la pandèmia encara pesen. Encara atenem força gent que ha perdut la feina o que han estat mesos sense ingressos. Ha creat una situació complicada.

Darrerament, però, s’ha aprovat per unanimitat el Contracte Programa 2022-2025. Pot ser una oportunitat.

Sí. És una eina amb la qual el Consell Comarcal tindrà recursos per executar diferents actuacions i desenvolupar diferents fitxes i programes. Cal tenir en compte que nosaltres no recaptem diners; els rebem d’ens supramunicipals, de col·laboracions d’Ajuntaments o de copagaments d’usuaris. Per això, agafem recursos com el Contracte Programa 2022-2025 i també ens presentem a subvencions puntuals que s’ajustin a les necessitats i projectes que volem desenvolupar.