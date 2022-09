Després de tota una temporada gaudint del mar i del litoral, socis i usuaris del Club Nàutic l’Escala han dut a terme, avui dissabte 17 de setembre, una neteja de la costa, tal com informa el mateix club. Durant l’activitat, que ha tingut lloc entre les 11 i les 13 h, els participants han arribat a recollir prop de 40 kg de residus que han entregat a l’equip de Marineria del Club per tal de ser dipositats als seus contenidors de reciclatge corresponents.

En la seva tercera edició, la jornada dirigida a socis i usuaris de l’entitat ha hagut de modificar el seu format original degut a la tramuntana. Així doncs, la neteja des del mar prevista, amb les modalitats de caiac, SUP, embarcació pròpia i submarinisme amb la col·laboració del centre de submarinisme del Club Orca Diving, s’ha centrat en el litoral de l’Escala. En concret, l’àrea compresa entre el port i Les Planasses, integrada al Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes.

L’objectiu, però, s’ha mantingut i s’ha complert: contribuir a un entorn natural més net i lliure de residus. I és que la seva presència al medi, té un impacte evident per tota la fauna i flora que en formen part, però també per l’ésser humà.

Amb jornades com aquesta, el Club Nàutic l’Escala treballa per difondre el respecte al medi ambient tant al mar com a terra entre els seus usuaris i fer-los partícips del seu compromís amb l’entorn natural que ens envolta.

Aquesta iniciativa s’emmarca a la campanya 'Let’s Clean Europe!' que promou accions de neteja als espais naturals de Catalunya de la mà de l’Agència Catalana de Residus.