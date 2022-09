L’Ajuntament de l’Escala té previst començar de forma imminent les obres per allargar el passeig d’Empúries, a partir del nucli de Sant Martí fins al límit amb Sant Pere Pescador. El projecte de millora urbanísticaté un cost de 564.875 euros. El nou tram es restringirà com a la resta als vehicles. Els treballs tenen un termini d’execució de sis mesos.

Les obres es van licitar fa uns mesos, però es va decidir ajornar els treballs fins passat l’estiu per no interferir amb la temporada turística.

El tram que s’allargarà comença després del nucli de Sant Martí fins al Riuet. Es tracta d’un camí forestal per on actualment encara circulen vehicles.

Al camí s’hi arriba pels carrers Baldre, el camí Accés a Vivendes, el carrer de la Font, el carrer Tamariu i el carrer de les Dunes. Conformen una xarxa de vials de la urbanització d’aquest sector pendent també d’urbanització.

Al tram que s’allargarà no s’hi permet estacionar, però si a tots els carrers que hi arriben. Això ha ocasionat en algun moment queixes veïnals. La urbanització és una de les zones que apareixen com a prioritàries per part de l’Ajuntament per tal d’urbanitzar i reordenar.

El projecte contempla «deixar el passeig completament urbanitzat» amb una clara millora estètica i donant prioritat a vianants.

S’enderrocarà el paviment actual per crear-ne un de nou similar a la resta del passeig, millorar-ne la il·luminació, la vegetació i col·locar-hi el mobiliari urbà necessari. El resultat serà una continuació del passeig actual que és una de les zones més concorregudes per veïns i visitants.

En tot el tram es dona prioritat als vianants i hi ha un carril bici que ressegueix totes les platges d’Empúries.

En aquesta part l’Ajuntament ha portat a terme una millora que s’ha centrat en la repavimentació i també en la millora de l’enllumenat. El tram del passeig marítim d’Empúries entre la platja del Portitxol i Sant Martí d’Empúries s’ha repavimentat completament per resoldre els desperfectes que les arrels dels pins havien anat ocasionant amb el pas dels anys.

Les obres han previst sistemes per minimitzar l’efecte de les arrels al nou paviment. A més, s’ha aprofitat per passar una línia de serveis que permeti oferir nous serveis de lavabos a la zona i també s’estan instal·lant nous punts d’enllumenat per tal de millorar la il·luminació del passeig en tot el seu trajecte.